НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Ружа Игнатова официално обвинена в Германия за мащабна криптоизмама

          1
          117
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Германската прокуратура повдигна обвинения срещу издирваната Ружа Игнатова – самопровъзгласилата се „криптокралица“, замесена в мащабна международна схема за измама чрез криптовалутата OneCoin, съобщава агенция DPA.

          - Реклама -

          45-годишната Игнатова, която притежава българско и германско гражданство, е заподозряна в създаването на финансова пирамида, довела до загуби за милиони инвеститори по целия свят. Тя е в списъка на 10-те най-издирвани престъпници на ФБР, както и сред най-търсените лица от Европол.

          Седалището на компанията ѝ е било в град Гревен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Според обвинителния акт, изготвен от прокуратурата в Билефелд, между 2015 и 2016 г. в схемата са били измамени 17 500 души, а щетите се изчисляват на приблизително 57 милиона евро.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Обвинителният акт е с обем 600 страници, като разследващите ограничават периода на разследването, за да избегнат изтичане на давност. Ако делото бъде прието от окръжния съд в Билефелд, срокът на давност ще се удължи с още пет години.

          Ружа Игнатова изчезва през октомври 2017 г., след като лети от София за Атина. Оттогава няма информация за местонахождението ѝ. Разследващите се надяват, че с удължаване на давността ще успеят да я задържат и изправят пред съда.

          Според полицията в Северен Рейн-Вестфалия досега са били конфискувани активи, свързани със случая, на стойност около 28 милиона евро. Макар настоящият обвинителен акт да обхваща само част от периода, глобалните щети от схемата се оценяват на няколко милиарда евро.

          Германската прокуратура повдигна обвинения срещу издирваната Ружа Игнатова – самопровъзгласилата се „криптокралица“, замесена в мащабна международна схема за измама чрез криптовалутата OneCoin, съобщава агенция DPA.

          - Реклама -

          45-годишната Игнатова, която притежава българско и германско гражданство, е заподозряна в създаването на финансова пирамида, довела до загуби за милиони инвеститори по целия свят. Тя е в списъка на 10-те най-издирвани престъпници на ФБР, както и сред най-търсените лица от Европол.

          Седалището на компанията ѝ е било в град Гревен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Според обвинителния акт, изготвен от прокуратурата в Билефелд, между 2015 и 2016 г. в схемата са били измамени 17 500 души, а щетите се изчисляват на приблизително 57 милиона евро.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Обвинителният акт е с обем 600 страници, като разследващите ограничават периода на разследването, за да избегнат изтичане на давност. Ако делото бъде прието от окръжния съд в Билефелд, срокът на давност ще се удължи с още пет години.

          Ружа Игнатова изчезва през октомври 2017 г., след като лети от София за Атина. Оттогава няма информация за местонахождението ѝ. Разследващите се надяват, че с удължаване на давността ще успеят да я задържат и изправят пред съда.

          Според полицията в Северен Рейн-Вестфалия досега са били конфискувани активи, свързани със случая, на стойност около 28 милиона евро. Макар настоящият обвинителен акт да обхваща само част от периода, глобалните щети от схемата се оценяват на няколко милиарда евро.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Семейна трагедия край Сливница: родители и син открити мъртви в автомобил

          Владимир Висоцки -
          Тежък инцидент разтърси района на Сливница днес, след като в лек автомобил, изоставен в нива, бяха открити телата на трима души – мъж и...
          Политика

          След водната кризата в „Дружба 2“: Васил Терзиев с позиция

          Камелия Григорова -
          Кметът на София Васил Терзиев определи ситуацията като абсурдна и обяви, че е създадена работна група с участието на общински съветници. Тя ще подготви...
          Политика

          Кирил Веселински: Днес Пеевски ошамари Борисов публично в ефир

          Златина Петкова -
          "Днес Борисов беше унижен в Народното събрание. Пеевски го ошамари публично в ефир, като излезе след него и му каза да си греда работата,...

          1 коментар

          1. Ако е отишла в Гърция, то там са либерални законите за пребиваване .Има хиляди работници без адресна регистрация от 20 г там.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions