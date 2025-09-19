Ружа Игнатова официално обвинена в Германия за мащабна криптоизмама

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу издирваната Ружа Игнатова – самопровъзгласилата се „криптокралица“, замесена в мащабна международна схема за измама чрез криптовалутата OneCoin, съобщава агенция DPA.

45-годишната Игнатова, която притежава българско и германско гражданство, е заподозряна в създаването на финансова пирамида, довела до загуби за милиони инвеститори по целия свят. Тя е в списъка на 10-те най-издирвани престъпници на ФБР, както и сред най-търсените лица от Европол.

Седалището на компанията ѝ е било в град Гревен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Според обвинителния акт, изготвен от прокуратурата в Билефелд, между 2015 и 2016 г. в схемата са били измамени 17 500 души, а щетите се изчисляват на приблизително 57 милиона евро.

Обвинителният акт е с обем 600 страници, като разследващите ограничават периода на разследването, за да избегнат изтичане на давност. Ако делото бъде прието от окръжния съд в Билефелд, срокът на давност ще се удължи с още пет години.

Ружа Игнатова изчезва през октомври 2017 г., след като лети от София за Атина. Оттогава няма информация за местонахождението ѝ. Разследващите се надяват, че с удължаване на давността ще успеят да я задържат и изправят пред съда.

Според полицията в Северен Рейн-Вестфалия досега са били конфискувани активи, свързани със случая, на стойност около 28 милиона евро. Макар настоящият обвинителен акт да обхваща само част от периода, глобалните щети от схемата се оценяват на няколко милиарда евро.