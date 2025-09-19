САЩ наложи вето на резолюция на ООН за прекратяване на огъня в Газа

Съединените щати наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, свързана с войната в Газа, превръщайки се в единствената държава, гласувала против.

В документа се настояваше за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня, както и за отхвърляне на всякакви опити за демографски или териториални промени в ивицата Газа. Резолюцията също изискваше от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ.

Това е шестото вето, което Вашингтон налага върху резолюции на Съвета за сигурност, свързани с конфликта в Газа.