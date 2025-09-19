НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          САЩ наложи вето на резолюция на ООН за прекратяване на огъня в Газа

          0
          65
          Снимка: Salvatore Di Nolfi / БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Съединените щати наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, свързана с войната в Газа, превръщайки се в единствената държава, гласувала против.

          - Реклама -

          В документа се настояваше за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня, както и за отхвърляне на всякакви опити за демографски или териториални промени в ивицата Газа. Резолюцията също изискваше от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ.

          Това е шестото вето, което Вашингтон налага върху резолюции на Съвета за сигурност, свързани с конфликта в Газа.

          Съединените щати наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, свързана с войната в Газа, превръщайки се в единствената държава, гласувала против.

          - Реклама -

          В документа се настояваше за незабавно, безусловно и постоянно прекратяване на огъня, както и за отхвърляне на всякакви опити за демографски или териториални промени в ивицата Газа. Резолюцията също изискваше от Израел да премахне всички ограничения върху доставките на хуманитарна помощ.

          Това е шестото вето, което Вашингтон налага върху резолюции на Съвета за сигурност, свързани с конфликта в Газа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Съдия отхвърли иска на Тръмп за 15 млрд. долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“

          Владимир Висоцки -
          Федерален съдия в остро икритично решение отхвърли иска за клевета, подаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, срещу в. „Ню Йорк Таймс“ на стойност...
          Политика

          Тръмп посреща Ердоган в Белия дом следващата седмица

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп ще посрещне турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом следващата седмица. Тръмп изрази очакване за разрешаване на дългогодишния спор около изтребителите...
          Инциденти

          Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война 

          Владимир Висоцки -
          Хонконг планира да евакуира хиляди жители в петък, след като на строителна площадка беше открита бомба от Втората световна война.  Полицията съобщи, че бомбата е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions