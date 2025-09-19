Политическият анализатор Георги Харизанов коментира в ефира на Нова телевизия скандала около парламента, при който лидерът на ПП-ДБ Асен Василев и председателят на ДПС Делян Пеевски си размениха тежки думи.
По думите му историята на прехода показва, че негативизмът и разрушителната енергия рядко водят до градивен резултат.
Той допълни, че „не е хубаво, че се случва, но е факт, че понякога на хората не им издържат нервите“, а резултатът е още по-голямо втвърдяване на политическите ядра.
Освен по темата за политическия диалог, Харизанов коментира и икономическата ситуация.
Политическият анализатор Георги Харизанов коментира в ефира на Нова телевизия скандала около парламента, при който лидерът на ПП-ДБ Асен Василев и председателят на ДПС Делян Пеевски си размениха тежки думи.
По думите му историята на прехода показва, че негативизмът и разрушителната енергия рядко водят до градивен резултат.
Той допълни, че „не е хубаво, че се случва, но е факт, че понякога на хората не им издържат нервите“, а резултатът е още по-голямо втвърдяване на политическите ядра.
Освен по темата за политическия диалог, Харизанов коментира и икономическата ситуация.
Защо този не е в затвора, а ръси акъл от сутрин до вечер по телевизиите!