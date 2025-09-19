НА ЖИВО
          „Съжалявам, че вчера се стигна дотук": Харизанов с взривяващ коментар за политическите събития

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Политическият анализатор Георги Харизанов коментира в ефира на Нова телевизия скандала около парламента, при който лидерът на ПП-ДБ Асен Василев и председателят на ДПС Делян Пеевски си размениха тежки думи.

          „Съжалявам, че вчера се стигна дотук. Ние бихме се извинили на обществото. Това е неприятна ескалация в говоренето, което не води никога до нищо добро – хората се настройват едни срещу други, а тези обиди се репликират в социалните мрежи“, заяви Харизанов.

          По думите му историята на прехода показва, че негативизмът и разрушителната енергия рядко водят до градивен резултат.

          „Асен Василев от много време нарича политическите си опоненти ‘дебелаци’. Това ли трябва да е политическият разговор?“, попита риторично анализаторът.

          Той допълни, че „не е хубаво, че се случва, но е факт, че понякога на хората не им издържат нервите“, а резултатът е още по-голямо втвърдяване на политическите ядра.

          Освен по темата за политическия диалог, Харизанов коментира и икономическата ситуация.

          „С настъпването на другия сезон силно се надявам проблемите с водата да приключат. Извън тези тежки, но краткосрочни въпроси, по-сериозен остава проблемът с неразумните харчове. През последните години той силно се неглижира – всеки във властта се изкушава да попадне в комфорта на раздутите публични разходи. Но това е до време – държавните пари свършват“, предупреди той.

