Политическият анализатор Георги Харизанов коментира в ефира на Нова телевизия скандала около парламента, при който лидерът на ПП-ДБ Асен Василев и председателят на ДПС Делян Пеевски си размениха тежки думи.

„Съжалявам, че вчера се стигна дотук. Ние бихме се извинили на обществото. Това е неприятна ескалация в говоренето, което не води никога до нищо добро – хората се настройват едни срещу други, а тези обиди се репликират в социалните мрежи", заяви Харизанов.

По думите му историята на прехода показва, че негативизмът и разрушителната енергия рядко водят до градивен резултат.

„Асен Василев от много време нарича политическите си опоненти ‘дебелаци’. Това ли трябва да е политическият разговор?“, попита риторично анализаторът.

Той допълни, че „не е хубаво, че се случва, но е факт, че понякога на хората не им издържат нервите“, а резултатът е още по-голямо втвърдяване на политическите ядра.

Освен по темата за политическия диалог, Харизанов коментира и икономическата ситуация.