Сбиване в Бяла Слатина изпрати двама мъже в болница

Двама мъже са настанени в болница след сбиване в Бяла Слатина, съобщиха от полицията.

- Реклама -

Инцидентът е станал на 18 септември около 19:35 ч., когато в Районното управление в града е получен сигнал от местната болница за приети пациенти с наранявания, получени при побой.

По първоначални данни, пострадалите са влезли в частен двор, където възникнал конфликт между тях и двама жители на същия адрес. Словесната разпра бързо е прераснала във физическа саморазправа.

След сбиването мъжете са били транспортирани за оказване на медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на прокуратурата.