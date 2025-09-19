НА ЖИВО
      събота, 20.09.25
          Сбиване в Бяла Слатина изпрати двама мъже в болница

          Снимка: БГНЕС
          Двама мъже са настанени в болница след сбиване в Бяла Слатина, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 18 септември около 19:35 ч., когато в Районното управление в града е получен сигнал от местната болница за приети пациенти с наранявания, получени при побой.

          По първоначални данни, пострадалите са влезли в частен двор, където възникнал конфликт между тях и двама жители на същия адрес. Словесната разпра бързо е прераснала във физическа саморазправа.

          След сбиването мъжете са били транспортирани за оказване на медицинска помощ.

          По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на прокуратурата.

