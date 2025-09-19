НА ЖИВО
          Сбиване в Гоце Делчев: Един пострадал и един задържан след уличен скандал

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Около 22:50 ч. на 18 септември в полицията в Гоце Делчев е подаден сигнал за възникнал скандал и физическа саморазправа на ул. „Стара планина“.

          На място служителите установили, че конфликтът е между 23-годишен мъж от село Буково и 47-годишен местен жител. При сбиването по-възрастният е получил оток в областта на едното око.

          По-младият участник в инцидента е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

