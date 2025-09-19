СБЛЪСЪК! Пеевски отговори на Борисов: Очаквам отчет! (ВИДЕО)

Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи с темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правя ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов. Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента.
Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство работи, продължи Пеевски.
Кой каквото после това ще жъне!
Ние посяхме тиква, отглеждаме прасе !
Въпроса е кога ще обявим коледа !
Няма ли вода много бизнеси са длъжни да затворят врати.Дори и училища,детски ясли и болници.А заведения предлагащи храна и в порцеланова и стъклена посуда не трябва да работят от първите часове на безводие.
Отвратителен ! Гнусен !
За пред хората а не за хората поправете статията
Борисов, готви се и изпълнявай заповедта!
Ами ПРАСЕТО нали ,като яде тиква става дебела свиня ,за КОЛЕДА е готова СВИНЯТА ?
КЪДЕ Е КОМЕНТАРЪТ МИ???? И ВИЕ ЛИ СЛУЖИТЕ НА НЕГО???? НИЩО ДОБРО НЕ ОЧАКВАЙТЕ. МОЛЯ, ПОВЕЧЕ НЕ МИ ИЗПРАЩАЙТЕ. НИЩО. С ПОДЛОГИ НЕ СЕ ЗАНИМАВАМ. 😂😂😂
А дано двете свини се избият взаимно.
Дано. ДАЙ БОЖЕ
айде Делян захапа Бойко, ще му изяде главата, то беше ясно че е въпрос на време