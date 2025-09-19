НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          СБЛЪСЪК! Пеевски отговори на Борисов: Очаквам отчет! (ВИДЕО)

          14
          14962
          Loading the player...
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи с темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правя ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов. Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента. 

          „Аз имам дълг към хората отвън. Вие бъдете в Белград. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която е при хората.

          - Реклама -
          Борисов се скара на Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“ Борисов се скара на Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“

          Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство работи, продължи Пеевски.

          Как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората“, отсече той. Пеевски заяви, че ясно се вижда, че той и ДПС-Ново начало са най-подготвени за евентуални избори, но такива няма да има. 

          Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи с темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правя ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов. Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента. 

          „Аз имам дълг към хората отвън. Вие бъдете в Белград. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която е при хората.

          - Реклама -
          Борисов се скара на Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“ Борисов се скара на Пеевски: Никой от нас няма право да говори с „аз“

          Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство работи, продължи Пеевски.

          Как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен. Защо? Заради хората“, отсече той. Пеевски заяви, че ясно се вижда, че той и ДПС-Ново начало са най-подготвени за евентуални избори, но такива няма да има. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Петър Клисаров: Предвиждам, че Урсула фон дер Лайен ще падне от власт до шест месеца

          Златина Петкова -
          "Честито, България ще плаща заем заради Урсула фон дер Лайен." Това каза председателят на ПП "Пряка демокрация" Петър Клисаров, който беше гост в предаването...
          Политика

          Проф. Юлиана Матеева: Борисов даде знак, че това вече не е неговото правителство

          Златина Петкова -
          "Искри прехвърчат между титаните Борисов и Пеевски, единият е в неизгодна позиция. Става дума, разбира се, за господин Бойко Борисов. Изявленията му от вчера...
          Култура

          Иван Пенчев: Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България

          Златина Петкова -
          "Направихме турнето си в едни от най-големите градове на България, в най-големите летни театри. Най-впечатляващото е, че бяха продадени всички билети и залите бяха...

          14 КОМЕНТАРА

          1. Кой каквото после това ще жъне!
            Ние посяхме тиква, отглеждаме прасе !
            Въпроса е кога ще обявим коледа !

          2. Няма ли вода много бизнеси са длъжни да затворят врати.Дори и училища,детски ясли и болници.А заведения предлагащи храна и в порцеланова и стъклена посуда не трябва да работят от първите часове на безводие.

            • Кой каквото после това ще жъне!
              Ние посяхме тиква, отглеждаме прасе !
              Въпроса е кога ще обявим коледа !

          7. КЪДЕ Е КОМЕНТАРЪТ МИ???? И ВИЕ ЛИ СЛУЖИТЕ НА НЕГО???? НИЩО ДОБРО НЕ ОЧАКВАЙТЕ. МОЛЯ, ПОВЕЧЕ НЕ МИ ИЗПРАЩАЙТЕ. НИЩО. С ПОДЛОГИ НЕ СЕ ЗАНИМАВАМ. 😂😂😂

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions