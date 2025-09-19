СБЛЪСЪК! Пеевски отговори на Борисов: Очаквам отчет! (ВИДЕО)

Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи с темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правя ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов. Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски пред журналисти в парламента.

„Аз имам дълг към хората отвън. Вие бъдете в Белград. Ще видите на практика, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната и разговарям с министрите. Може да се каже, че ДПС-Ново начало е единствената партия, която е при хората. - Реклама -

Гарант за хората ще бъда аз, че това правителство работи, продължи Пеевски.