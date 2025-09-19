Заради тежка диагноза: Родители и син сложиха край на живота си в Сливница

Тежък инцидент разтърси района на Сливница днес, след като в лек автомобил, изоставен в нива, бяха открити телата на трима души – мъж и жена на 53 години и техния 26-годишен син.

По информация на „Труд News“, става дума за семейство. И тримата са били открити с огнестрелни рани в слепоочията. На място е намерено и оръжието – пистолет, както и предсмъртно писмо.

Според източници, близки до разследването, трагичното решение е било взето от цялото семейство. Причината е тежкото здравословно състояние на младия мъж, който е страдал от сериозно онкологично заболяване.

Сигналът за открития автомобил е подаден около 16:30 ч. Колата е била спряла в земеделска площ край града. На място незабавно пристигат екипи на полицията и криминалисти.

Разследването продължава, като органите на реда работят по случая, но всички данни до момента сочат към планирано семейно самоубийство.