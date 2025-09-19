Шестима задържани при полицейска акция в бургаския квартал „Победа“

Специализирана полицейска операция, проведена на територията на Бургас, доведе до задържането на петима мъже и една жена. Акцията е реализирана от служители на отдел „Криминална полиция“, сектор „Специални тактически действия“ и Първо РУ към ОДМВР – Бургас.

В рамките на операцията са извършени проверки на няколко частни адреса в квартал „Победа“. В едно от жилищата, обитавано от 43-годишен криминално проявен мъж, полицаите са открили около 10 грама кристалообразно вещество – метамфетамин, електронна везна и множество найлонови пликчета, използвани за разфасовка.

Снимка Областна дирекция на МВР Бургас

От същия адрес са иззети и значителни парични средства — около 28 000 лева в банкноти с различен номинал. Задържани са мъжът, неговата съпруга и двамата им синове. По случая е образувано досъдебно производство.

Припомняме, че същото семейство беше арестувано и през май тази година, когато в дома им бяха намерени близо 100 грама метамфетамин и голяма сума пари в брой.

Полицаите са извършили проверки и в още две жилища в същия квартал, обитавани от двама братя с криминални регистрации. В едното от тях е открита суха тревиста маса – марихуана, както и електронна везна и найлонови пликчета (т.нар. джъмпери), използвани при разпространение на наркотични вещества.

На място са задържани двамата братя – съответно на 24 и 26 години.