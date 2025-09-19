НА ЖИВО
          Силен вятър спря фериботите на три основни гръцки пристанища

          Силен вятър в Егейско море наложи спиране на фериботния трафик от пристанищата Пирея, Рафина и Лаврио, съобщава гръцката агенция АНА-МПА.

          Според Националната метеорологична служба в района духат ветрове със сила 7 до 8 по скалата на Бофорт, а на отделни места поривите достигат до 9-а степен.

          Промени в трафика:

          • Пирея: Сутрешните маршрути към Цикладите и Додеканезите са отменени. Единствено линиите към Аргосароническия залив се изпълняват по график.
          • Рафина: Всички курсове са спрени с малки изключения.
          • Лаврио: В сила е обща забрана за отплаване, с изключение на маршрутите до остров Кеа.

          Пътниците са приканени да се свържат с туристическите агенции или фериботните оператори за актуална информация относно графиците и възможните промени.

