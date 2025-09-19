НА ЖИВО
          Силно земетресение разтърси Чили

          Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) информира, че земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер е разлюляло региона на Тарапака, Чили.

          Трусът е регистриран около 1:55 ч. местно време, на приблизително 85 км източно от град Алто Осписио. Епицентърът е локализиран на дълбочина от 94 км.

          До този момент няма данни за пострадали хора.

