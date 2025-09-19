Гражданското движение „БОЕЦ“ твърди, че председателят от „ДПС- Ново Начало“ Делян Пеевски е охраняван не само от НСО, но и от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Твърденията идват на база вчерашната появя на Пеевски на влизане в парламента и хората около него.

„Лицето с черните очила и слушалката в ухото до Пеевски, който вчера бе част от личната охрана на Корпулентния, е Деян Нешевски — офицер от СОБТ с над десет години стаж в Отряда."

От „БОЕЦ“ поставят въпроса на какво законово основание антитерористична единица, чиито функции са строго регламентирани в борбата с тероризма, охранява народен представител.

„Няма как това да е „на частно“, защото основна част от длъжностната и функционална характеристика на всеки служител от СОБТ е да пази своята самоличност, а в случая не е възможно да охраняваш на обществени места публична фигура, без да се осветлиш. Нешевски е без маска и т.н.“

„БОЕЦ“ твърдят, че охраната е осигурена със заповед на вътрешния министър Даниел Митов. В позицията си те обвиняват Митов, че е „превърнал СОБТ в лична гвардия“ и е изложил служителите на риск.

От организацията настояват за публични отговори и проверка по случая.