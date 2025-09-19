Гражданското движение „БОЕЦ“ твърди, че председателят от „ДПС- Ново Начало“ Делян Пеевски е охраняван не само от НСО, но и от служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Твърденията идват на база вчерашната появя на Пеевски на влизане в парламента и хората около него.
От „БОЕЦ“ поставят въпроса на какво законово основание антитерористична единица, чиито функции са строго регламентирани в борбата с тероризма, охранява народен представител.
„БОЕЦ“ твърдят, че охраната е осигурена със заповед на вътрешния министър Даниел Митов. В позицията си те обвиняват Митов, че е „превърнал СОБТ в лична гвардия“ и е изложил служителите на риск.
От организацията настояват за публични отговори и проверка по случая.
В Бг мафията си има държава …даже и намагнитизира със мафия!