След водната кризата в „Дружба 2“: Васил Терзиев с позиция

Кметът на София Васил Терзиев определи ситуацията като абсурдна и обяви, че е създадена работна група с участието на общински съветници. Тя ще подготви външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация София“, като ще бъдат привлечени международни експерти за оценка на реалното състояние на дружеството и разглеждане на различни варианти за управление – включително възможността за чуждестранен оператор с опит.

Градоначалникът е изпратил официално искане до „Топлофикация“ за подробен график на ремонтите, за да бъде гарантирано топлоподаването към трите детски градини и трите училища в квартала.

По думите му, предстоящите задачи пред новото ръководство на дружеството трябва да включват:

инвестиции в обновяване на остарялата мрежа и изграждане на нови ко-генерационни мощности;

гарантиране на поносими цени за гражданите;

преструктуриране на дълговете към държавата;

превръщането на „Топлофикация София“ в източник на приходи, а не в бреме за общината.