      петък, 19.09.25
          След водната кризата в „Дружба 2": Васил Терзиев с позиция

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Кметът на София Васил Терзиев определи ситуацията като абсурдна и обяви, че е създадена работна група с участието на общински съветници. Тя ще подготви външен технически, финансов и бизнес одит на „Топлофикация София“, като ще бъдат привлечени международни експерти за оценка на реалното състояние на дружеството и разглеждане на различни варианти за управление – включително възможността за чуждестранен оператор с опит.

          Градоначалникът е изпратил официално искане до „Топлофикация“ за подробен график на ремонтите, за да бъде гарантирано топлоподаването към трите детски градини и трите училища в квартала.

          По думите му, предстоящите задачи пред новото ръководство на дружеството трябва да включват:

          • инвестиции в обновяване на остарялата мрежа и изграждане на нови ко-генерационни мощности;
          • гарантиране на поносими цени за гражданите;
          • преструктуриране на дълговете към държавата;
          • превръщането на „Топлофикация София“ в източник на приходи, а не в бреме за общината.

          „Общинското дружество има нужда от смели реформи, които сегашният модел не може да осигури. Приоритет за мен е да защитим интереса на гражданите и да гарантираме качествена и надеждна услуга на разумни цени. Надявам се на подкрепа от Общинския съвет за задълбочен анализ и последваща концесия на дружеството“, заяви Терзиев.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

