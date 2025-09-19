НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Спортинг показа на Кайрат, че в Шампионската лига не е лесно

          Те впечатлиха с представянето си в квалификациите на турнира и най-вече с елиминирането на Селтик, но срещу Спортинг бяха безпомощни

          0
          35
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Спортинг (Лисабон) направи летящ старт в Шампионската лига, след като срази с 4:1 Кайрат на „Жозе Алваладе“. За гостите от Казахстан това беше дебют в същинската фаза на турнира. Те впечатлиха с представянето си в квалификациите на турнира и най-вече с елиминирането на Селтик, но срещу Спортинг бяха безпомощни.

          - Реклама -

          Мортен Юлманд пропусна дузпа за португалския гранд в средата на първото полувреме, но малко преди почивката Тринкао даде заслужен аванс на Спортинг. Крилото на „лъвовете“ се разписа още веднъж в 65-ата минута, а другите голове за домакините бяха дело на Алисон Сантош (67′) и Жовани Кенда (68′). В края Едмилсон Фильо вкара историческото първо попадение за Кайрат в ШЛ.

          Спортинг (Лисабон) направи летящ старт в Шампионската лига, след като срази с 4:1 Кайрат на „Жозе Алваладе“. За гостите от Казахстан това беше дебют в същинската фаза на турнира. Те впечатлиха с представянето си в квалификациите на турнира и най-вече с елиминирането на Селтик, но срещу Спортинг бяха безпомощни.

          - Реклама -

          Мортен Юлманд пропусна дузпа за португалския гранд в средата на първото полувреме, но малко преди почивката Тринкао даде заслужен аванс на Спортинг. Крилото на „лъвовете“ се разписа още веднъж в 65-ата минута, а другите голове за домакините бяха дело на Алисон Сантош (67′) и Жовани Кенда (68′). В края Едмилсон Фильо вкара историческото първо попадение за Кайрат в ШЛ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Какво стана във футболните първенства на Европа в петък?

          Николай Минчев -
          Испания - Ла Лига: Бетис - Реал Сосиедад 3:1 Германия - Бундеслига: Щутгарт - Санкт Паули 2:0 Италия - Серия А: Лече - Каляри 1:2 Франция - Лига 1: Лион -...
          Футбол

          Жизнено важен успех за Спартак Варна срещу Монтана

          Николай Минчев -
          Спартак Варна прекъсна добрата поредица на новака Монтана в Първа лига. В откриващ двубой от деветия кръг на шампионата "соколите" надвиха съперника на "Огоста"...
          Футбол

          Сините остават на върха в таблицата – Левски и Лудогорец се занулиха в дербито на кръга

          Николай Минчев -
          Левски и Лудогорец направиха нулево равенство в дербито от деветия кръг на Първа лига. С това разликата на върха в първенството остава две точки...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions