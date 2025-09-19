Спортинг показа на Кайрат, че в Шампионската лига не е лесно

Спортинг (Лисабон) направи летящ старт в Шампионската лига, след като срази с 4:1 Кайрат на „Жозе Алваладе“. За гостите от Казахстан това беше дебют в същинската фаза на турнира. Те впечатлиха с представянето си в квалификациите на турнира и най-вече с елиминирането на Селтик, но срещу Спортинг бяха безпомощни.

Мортен Юлманд пропусна дузпа за португалския гранд в средата на първото полувреме, но малко преди почивката Тринкао даде заслужен аванс на Спортинг. Крилото на „лъвовете“ се разписа още веднъж в 65-ата минута, а другите голове за домакините бяха дело на Алисон Сантош (67′) и Жовани Кенда (68′). В края Едмилсон Фильо вкара историческото първо попадение за Кайрат в ШЛ.