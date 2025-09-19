Сутрешен студ: 0°C в Чепеларе преди началото на есента

Измерена температура от 0°C е отчетена тази сутрин в Чепеларе, съобщиха от метеорологичната станция на връх Рожен. Това е най-ниската стойност в региона за деня.

Причина за застудяването е и вятърът със север-североизточна посока и скорост от 4,5 метра в секунда, уточни дежурният метеоролог.

В други части на региона температурите също са ниски:

връх Рожен – 3,5°C

Смолян – 4,1°C

най-топло е в Златоград – 6,5°C

Според специалистите подобни температури са нормални за сезона. Очаква се в следващите дни сутрините да останат хладни, особено с наближаването на астрономическата есен, която настъпва след два дни.