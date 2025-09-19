НА ЖИВО
          - Реклама -
          Таксиметров шофьор е нападнат в Русе, извършителят е задържан

          Снимка: БГНЕС
          Таксиметров шофьор е нападнат в Русе, извършителят е задържан, съобщиха от полицията.

          На 18 септември около 02:30 ч. е получен сигнал за побой над таксиметров шофьор в района на ул. „Казанлък“ зад спирка „Печатни платки“.

          По първоначални данни 35-годишен русенец е нанесъл удари в лицето и гърдите на шофьора, след което го повалил на земята. Екип на Второ РУ, патрулиращ в района, е прекратил инцидента и задържал нападателя на място.

          Пострадалият е откаран в УМБАЛ „Медика“ с фрактури в тазовата област и е настанен за лечение. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е образувано досъдебно производство, което продължава под надзора на прокуратурата.

          Общество

          БПЦ: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи

          Антония Лазарова -
          Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип
          Крими

          Районният съд в Кюстендил задържа под стража треньор, обвинен в блудство с малолетни

          Новинарски Екип -
          Районният съд в Кюстендил определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни момичета под 14-години.
          Политика

          „Възраждане”: Украинска групировка унищожава вековна гора край Варна

          Антония Лазарова -
          Възраждане внесе официален сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор, с копия до КПК, ДАНС и парламентарната комисия за противодействие на корупцията

