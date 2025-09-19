НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Трагедия: Звезда от „Анатомията на Грей“ загина в автомобилна катастрофа

          0
          77
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Холивуд е в траур след внезапната смърт на актьора Брад Еверет Йънг, познат от сериали като „Анатомията на Грей“ и „Чародейките“. Той загина на 46-годишна възраст при тежка автомобилна катастрофа.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал вечерта на 14 септември на магистрала „Вентура“ в Калифорния. Според информацията на неговия представител Пол Кристенсен, Йънг е шофирал сам, когато колата му е била ударена челно от автомобил, движещ се в насрещното платно. Ударът е бил фатален за актьора, който е починал на място. Другият шофьор е пострадал и е настанен в болница.

          Близките му описват Йънг като човек с огромна страст към изкуството и с отдаденост към благотворителността. Той основава организация с нестопанска цел, чиято мисия е да подкрепя програмите по изкуства и музика в училищата в САЩ.

          В кариерата си Йънг оставя следи с роли в редица популярни продукции, сред които „Анатомията на Грей“, „Централна болница“, „Чародейките“ и „Ангелите на Чарли“. Паралелно с актьорството той се изявява и като фотограф, работил със звезди като Сара Мишел Гелар и Дейвид Харбър.

          Холивуд е в траур след внезапната смърт на актьора Брад Еверет Йънг, познат от сериали като „Анатомията на Грей“ и „Чародейките“. Той загина на 46-годишна възраст при тежка автомобилна катастрофа.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал вечерта на 14 септември на магистрала „Вентура“ в Калифорния. Според информацията на неговия представител Пол Кристенсен, Йънг е шофирал сам, когато колата му е била ударена челно от автомобил, движещ се в насрещното платно. Ударът е бил фатален за актьора, който е починал на място. Другият шофьор е пострадал и е настанен в болница.

          Близките му описват Йънг като човек с огромна страст към изкуството и с отдаденост към благотворителността. Той основава организация с нестопанска цел, чиято мисия е да подкрепя програмите по изкуства и музика в училищата в САЩ.

          В кариерата си Йънг оставя следи с роли в редица популярни продукции, сред които „Анатомията на Грей“, „Централна болница“, „Чародейките“ и „Ангелите на Чарли“. Паралелно с актьорството той се изявява и като фотограф, работил със звезди като Сара Мишел Гелар и Дейвид Харбър.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          САЩ наложи вето на резолюция на ООН за прекратяване на огъня в Газа

          Камелия Григорова -
          Съединените щати наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, свързана с войната в Газа, превръщайки се в единствената държава, гласувала против. В...
          Свят

          Силно земетресение разтърси Чили

          Камелия Григорова -
          Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) информира, че земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер е разлюляло региона на Тарапака, Чили. Трусът е регистриран около...
          Свят

          Мащабна евакуация в Берлин заради открити бомби от Втората световна война

          Новинарски Екип -
          Властите на Берлин планират да обезвредят днес две бомби от Втората световна война, което наложи евакуирането на хиляди хора в германската столица, предаде ДПА.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions