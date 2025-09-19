Трагедия: Звезда от „Анатомията на Грей“ загина в автомобилна катастрофа

Холивуд е в траур след внезапната смърт на актьора Брад Еверет Йънг, познат от сериали като „Анатомията на Грей“ и „Чародейките“. Той загина на 46-годишна възраст при тежка автомобилна катастрофа.

Инцидентът е станал вечерта на 14 септември на магистрала „Вентура“ в Калифорния. Според информацията на неговия представител Пол Кристенсен, Йънг е шофирал сам, когато колата му е била ударена челно от автомобил, движещ се в насрещното платно. Ударът е бил фатален за актьора, който е починал на място. Другият шофьор е пострадал и е настанен в болница.

Близките му описват Йънг като човек с огромна страст към изкуството и с отдаденост към благотворителността. Той основава организация с нестопанска цел, чиято мисия е да подкрепя програмите по изкуства и музика в училищата в САЩ.

Brad Everett Young was an incredible photographer and a wonderful person I will miss seeing him sharing his photos on my TL another one gone way too soon. Thank you for the memories Brad 💔Here are some of my favorite photos he took pic.twitter.com/3IKjhPHDsX — Kay💫 (@MalexNM) September 19, 2025

В кариерата си Йънг оставя следи с роли в редица популярни продукции, сред които „Анатомията на Грей“, „Централна болница“, „Чародейките“ и „Ангелите на Чарли“. Паралелно с актьорството той се изявява и като фотограф, работил със звезди като Сара Мишел Гелар и Дейвид Харбър.