Тръмп заговори за отнемане на лицензи на медии, критични към него

Скандалът около временното отстраняване на популярния водещ Джими Кимъл от ефира на ABC продължава да разпалва обществени и политически дебати в САЩ. Решението на телевизионната мрежа, притежавана от The Walt Disney Company, предизвика остри реакции от двете страни на политическия спектър.

В официално изявление от сряда вечерта, ABC съобщи, че Кимъл е свален от ефир „за неопределено време“ заради коментари относно убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк, направени в предаването му миналата седмица.

Президентът Доналд Тръмп също се включи в темата, като заяви пред репортери на борда на Air Force One, че телевизионни мрежи, „открито враждебни към него“, трябва да бъдат санкционирани с отнемане на лицензите им.

По-рано същия ден, по време на пресконференция с британския премиер Киър Стармър в рамките на визитата си в Обединеното кралство, Тръмп коментира случая, като посочи, че шоуто на Кимъл е било свалено не заради съдържанието, а защото „той не е талантлив“ и има „много слаб рейтинг“.

Случаят предизвика разнопосочни коментари — консервативни среди приветстват действията на ABC, докато либерални активисти и колеги на Кимъл определят решението като атака срещу свободата на словото и отстъпление пред политически натиск.

Към момента ABC не е обявила кога или дали Кимъл ще се върне в ефир. Самият водещ не е коментирал публично действията на компанията.