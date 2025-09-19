НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Тръмп заговори за отнемане на лицензи на медии, критични към него

          0
          8
          Снимка/BGNES
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Скандалът около временното отстраняване на популярния водещ Джими Кимъл от ефира на ABC продължава да разпалва обществени и политически дебати в САЩ. Решението на телевизионната мрежа, притежавана от The Walt Disney Company, предизвика остри реакции от двете страни на политическия спектър.

          - Реклама -

          В официално изявление от сряда вечерта, ABC съобщи, че Кимъл е свален от ефир „за неопределено време“ заради коментари относно убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк, направени в предаването му миналата седмица.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Президентът Доналд Тръмп също се включи в темата, като заяви пред репортери на борда на Air Force One, че телевизионни мрежи, „открито враждебни към него“, трябва да бъдат санкционирани с отнемане на лицензите им.

          По-рано същия ден, по време на пресконференция с британския премиер Киър Стармър в рамките на визитата си в Обединеното кралство, Тръмп коментира случая, като посочи, че шоуто на Кимъл е било свалено не заради съдържанието, а защото „той не е талантлив“ и има „много слаб рейтинг“.

          Случаят предизвика разнопосочни коментари — консервативни среди приветстват действията на ABC, докато либерални активисти и колеги на Кимъл определят решението като атака срещу свободата на словото и отстъпление пред политически натиск.

          Към момента ABC не е обявила кога или дали Кимъл ще се върне в ефир. Самият водещ не е коментирал публично действията на компанията.

          „Някъде прочетох, че 97% от телевизионните мрежи са срещу мен. Получавам 97% негативни оценки, но въпреки това лесно спечелих всички седем колебаещи се щата, спечелих всичко и след това 97% са против мен. Дават само лоши коментари в пресата. Въпреки това получават лиценз. Може би трябва да им се отнеме лицензът”, заяви Тръмп.

          Скандалът около временното отстраняване на популярния водещ Джими Кимъл от ефира на ABC продължава да разпалва обществени и политически дебати в САЩ. Решението на телевизионната мрежа, притежавана от The Walt Disney Company, предизвика остри реакции от двете страни на политическия спектър.

          - Реклама -

          В официално изявление от сряда вечерта, ABC съобщи, че Кимъл е свален от ефир „за неопределено време“ заради коментари относно убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк, направени в предаването му миналата седмица.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Президентът Доналд Тръмп също се включи в темата, като заяви пред репортери на борда на Air Force One, че телевизионни мрежи, „открито враждебни към него“, трябва да бъдат санкционирани с отнемане на лицензите им.

          По-рано същия ден, по време на пресконференция с британския премиер Киър Стармър в рамките на визитата си в Обединеното кралство, Тръмп коментира случая, като посочи, че шоуто на Кимъл е било свалено не заради съдържанието, а защото „той не е талантлив“ и има „много слаб рейтинг“.

          Случаят предизвика разнопосочни коментари — консервативни среди приветстват действията на ABC, докато либерални активисти и колеги на Кимъл определят решението като атака срещу свободата на словото и отстъпление пред политически натиск.

          Към момента ABC не е обявила кога или дали Кимъл ще се върне в ефир. Самият водещ не е коментирал публично действията на компанията.

          „Някъде прочетох, че 97% от телевизионните мрежи са срещу мен. Получавам 97% негативни оценки, но въпреки това лесно спечелих всички седем колебаещи се щата, спечелих всичко и след това 97% са против мен. Дават само лоши коментари в пресата. Въпреки това получават лиценз. Може би трябва да им се отнеме лицензът”, заяви Тръмп.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Масови протести във Франция: Близо милион души срещу икономическите мерки и пенсионната реформа

          Новинарски Екип -
          Ден на масово недоволство във Франция – близо 1 милион души излязоха вчера по улиците в над 600 прояви, обявиха синдикатите.
          Свят

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Новинарски Екип -
          Ню Йорк се подготвя за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, която ще събере стотици световни лидери и официални лица в сърцето на града.
          Инциденти

          Ново земетресение с магнитуд 7,8 край Далечния изток на Русия, издадено е предупреждение за цунами

          Владимир Висоцки -
          Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси крайбрежието на Камчатка в Далечния изток на Русия. Това съобщи Американската геоложка служба (USGS), дни след друго силно...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions