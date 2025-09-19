НА ЖИВО
      събота, 20.09.25
          Въпреки целите на ЕК: Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ

          Осем страни членки на Европейския съюз все още внасят природен газ от Русия. Това съобщи говорител на Европейската комисия по време на пресконференция, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел Николай Желязков.

          Говорителят уточни, че внасяните количества се доставят както по тръбопроводи, така и чрез терминали за втечнен природен газ (LNG). Според изнесената информация, Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните, които все още купуват руски газ.

          От тях Гърция, Словакия и Унгария получават доставките по газопровода „Турски поток“. В същото време, говорителят подчерта, че Европейската комисия не разполага с точна информация как се използват внесените количества във вътрешните пазари на държавите.

          По-рано тази седмица Европейската комисия потвърди, че усилено работи за ускоряване на процеса по прекратяване на вноса на руски изкопаеми горива, в контекста на продължаващата война в Украйна.

          Припомня се, че Европейският съюз вече наложи забрана за вноса на руски петрол, макар и с определени изключения, но вносът на природен газ не е обект на пълна забрана и продължава в някои държави-членки.

