      петък, 19.09.25
          „Възраждане”: Украинска групировка унищожава вековна гора край Варна

          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Възраждане внесе официален сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор, с копия до КПК, ДАНС и парламентарната комисия за противодействие на корупцията, заради сериозни съмнения за престъпления от общ характер, свързани с незаконно строителство и поголовна незаконна сеч на вековна гора в курортен комплекс „Чайка“, местността „Баба Алино“ край Варна.

          Сигналът, подписан от председателя на “Възраждане” Костадин Костадинов и народния представител Коста Стоянов, е насочен срещу дейността на украинската групировка КУБ и свързаните с нея дружества – „Корпорация КУБ“, „КУБ – Дивелъпмънтс“ ООД, „Форест Клуб Варна“ ООД, „ВилАпарт Арканум“ ООД и други.

          В документа се посочва, че вече повече от две години на територията се извършва незаконно строителство, придружено от изсичане на гори без каквито и да било разрешителни. Според Костадинов, „в района на „Баба Алино“ се изкореняват десетки декари гора, за да бъдат построени комплекси, при това в нарушение на Закона за горите и Закона за устройство на територията. Това е престъпление срещу природата и срещу българските граждани, които остават без защита“.

          В сигнала са приложени редица документи – нотариални актове, скици и удостоверения за търпимост, за които „Възраждане“ твърди, че са издадени в разрез със закона. Описано е, че част от сградите са вписани като „търпими строежи“, въпреки че в кадастралната карта до 2023 г. не е имало данни за тях. Според политическата организация, това е класическа схема за узаконяване на незаконно строителство, а действията на общинската и държавната администрация представляват престъпно бездействие.

          „Няма как да приемем, че държавата не знае какво се случва. Тук говорим за явна протекция – институциите си затварят очите, а местната власт дори издава удостоверения, които прикриват нарушенията.“, посочва още Костадин Костадинов.

          В документа се обръща внимание и на риска за живота на гражданите – след масови изкопи в района вече има пропаднали терени без укрепване, което застрашава съседни жилищни сгради. От “Възраждане” подчертават, че са издадени множество сигнали и протоколи от Държавното горско стопанство и Община Варна, но реални действия за премахване на незаконните строежи липсват.

          Сигналът настоява за пълна проверка на действията на общинската администрация, ДНСК, Агенцията по кадастър и Изпълнителната агенция по горите. От политическата организация предупреждават, че бездействието на институциите показва наличие на организирана престъпна група, действаща под закрила на държавни и общински служители.

          „Ние изискваме прокуратурата да разследва и да покаже, че законът е еднакъв за всички – и за българите, и за чуждите инвеститори. Българската гора не може да бъде унищожавана в името на нечии интереси.“, категоричен е Костадин Костадинов.

