НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Вдовицата на Чарли Кърк оглавява основаната от него младежка организация

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Ерика Кърк, вдовицата на убития миналата седмица американски инфлуенсър Чарли Кърк, ще го наследи начело на организацията „Turning Point USA“ (Повратна точка) – движението, създадено от него с цел да привлича млади хора към Републиканската партия.

          - Реклама -
          Делото за смъртта на 15-годишната Божидара продължава: След 7 години родителите все още чакат справедливост Делото за смъртта на 15-годишната Божидара продължава: След 7 години родителите все още чакат справедливост

          Организацията има активно присъствие в над 800 университетски кампуса в цялата страна и играе важна роля в консервативната младежка мобилизация в САЩ.

          „Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре“, заяви Ерика Кърк два дни след убийството на съпруга си.

          Създадена от Чарли Кърк, когато е едва на 18 години, Turning Point USA постепенно се утвърждава като водеща младежка организация в консервативния спектър. Днес тя има подразделения в над 800 университетски кампуса в САЩ, а самият Кърк беше считан за ключова фигура в машината, допринесла за преизбирането на Доналд Тръмп за президент миналата година.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          След смъртта на 31-годишния Чарли Кърк, управителният съвет на Turning Point USA единодушно избра неговата съпруга Ерика Кърк за нов директор на организацията, съобщи самата тя в социалната мрежа X (бивш Twitter). На 36 години, Ерика Кърк поема и ролята на председател на управителния съвет.

          „Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай, че си отиде“, отбелязва организацията.

          Ерика Кърк, вдовицата на убития миналата седмица американски инфлуенсър Чарли Кърк, ще го наследи начело на организацията „Turning Point USA“ (Повратна точка) – движението, създадено от него с цел да привлича млади хора към Републиканската партия.

          - Реклама -
          Делото за смъртта на 15-годишната Божидара продължава: След 7 години родителите все още чакат справедливост Делото за смъртта на 15-годишната Божидара продължава: След 7 години родителите все още чакат справедливост

          Организацията има активно присъствие в над 800 университетски кампуса в цялата страна и играе важна роля в консервативната младежка мобилизация в САЩ.

          „Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре“, заяви Ерика Кърк два дни след убийството на съпруга си.

          Създадена от Чарли Кърк, когато е едва на 18 години, Turning Point USA постепенно се утвърждава като водеща младежка организация в консервативния спектър. Днес тя има подразделения в над 800 университетски кампуса в САЩ, а самият Кърк беше считан за ключова фигура в машината, допринесла за преизбирането на Доналд Тръмп за президент миналата година.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          След смъртта на 31-годишния Чарли Кърк, управителният съвет на Turning Point USA единодушно избра неговата съпруга Ерика Кърк за нов директор на организацията, съобщи самата тя в социалната мрежа X (бивш Twitter). На 36 години, Ерика Кърк поема и ролята на председател на управителния съвет.

          „Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай, че си отиде“, отбелязва организацията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          САЩ наложи вето на резолюция на ООН за прекратяване на огъня в Газа

          Камелия Григорова -
          Съединените щати наложиха вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, свързана с войната в Газа, превръщайки се в единствената държава, гласувала против. В...
          Свят

          Силно земетресение разтърси Чили

          Камелия Григорова -
          Европейският средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) информира, че земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер е разлюляло региона на Тарапака, Чили. Трусът е регистриран около...
          Инциденти

          Трагедия: Звезда от „Анатомията на Грей“ загина в автомобилна катастрофа

          Антония Лазарова -
          Инцидентът е станал вечерта на 14 септември на магистрала „Вентура“ в Калифорния. Според информацията на неговия представител Пол Кристенсен, Йънг е шофирал сам,

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions