Вдовицата на Чарли Кърк оглавява основаната от него младежка организация

Ерика Кърк, вдовицата на убития миналата седмица американски инфлуенсър Чарли Кърк, ще го наследи начело на организацията „Turning Point USA“ (Повратна точка) – движението, създадено от него с цел да привлича млади хора към Републиканската партия.

Организацията има активно присъствие в над 800 университетски кампуса в цялата страна и играе важна роля в консервативната младежка мобилизация в САЩ.

„Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре“, заяви Ерика Кърк два дни след убийството на съпруга си.

Създадена от Чарли Кърк, когато е едва на 18 години, Turning Point USA постепенно се утвърждава като водеща младежка организация в консервативния спектър. Днес тя има подразделения в над 800 университетски кампуса в САЩ, а самият Кърк беше считан за ключова фигура в машината, допринесла за преизбирането на Доналд Тръмп за президент миналата година.

След смъртта на 31-годишния Чарли Кърк, управителният съвет на Turning Point USA единодушно избра неговата съпруга Ерика Кърк за нов директор на организацията, съобщи самата тя в социалната мрежа X (бивш Twitter). На 36 години, Ерика Кърк поема и ролята на председател на управителния съвет.