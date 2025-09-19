„Вечните песни на България“ отбелязва Деня на независимостта с грандиозен фолклорен концерт

На 21 септември от 20:00 ч. по телевизия Евроком ще бъде излъчен специален празничен епизод на обичаното предаване „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов. Предаването кани зрителите на истински празник на българския дух и традиции, посветен на Деня на независимостта.

- Реклама -

В студиото ще гостуват участници от Международната фолклорна академия „Царево“, които ще представят пъстра палитра от народни песни и обичаи. За първи път в българския ефир деца и млади таланти от различни краища на страната ще пеят на живо, споделяйки любовта си към родната музика.

Специален акцент в концерта ще бъде появата на проф. Бинка Добрева, директор на Академията и една от най-обичаните изпълнителки на български фолклор. Тя ще поднесе свои емблематични песни, превръщайки вечерта в незабравимо изживяване за почитателите на автентичното изкуство.

Съпроводът на всички изпълнители ще бъде поверен на изключителните музиканти Александър Райчев и Трайчо Методиев, които с майсторската си игра на живо ще внесат още повече колорит и емоция в празничната програма.

Не пропускайте този концерт, който обединява поколения и пази живи корените ни – 21 септември, 20:00 ч., по Евроком.