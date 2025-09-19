НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          „Вечните песни на България“ отбелязва Деня на независимостта с грандиозен фолклорен концерт

          0
          16
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          На 21 септември от 20:00 ч. по телевизия Евроком ще бъде излъчен специален празничен епизод на обичаното предаване „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов. Предаването кани зрителите на истински празник на българския дух и традиции, посветен на Деня на независимостта.

          - Реклама -

          В студиото ще гостуват участници от Международната фолклорна академия „Царево“, които ще представят пъстра палитра от народни песни и обичаи. За първи път в българския ефир деца и млади таланти от различни краища на страната ще пеят на живо, споделяйки любовта си към родната музика.

          Специален акцент в концерта ще бъде появата на проф. Бинка Добрева, директор на Академията и една от най-обичаните изпълнителки на български фолклор. Тя ще поднесе свои емблематични песни, превръщайки вечерта в незабравимо изживяване за почитателите на автентичното изкуство.

          Съпроводът на всички изпълнители ще бъде поверен на изключителните музиканти Александър Райчев и Трайчо Методиев, които с майсторската си игра на живо ще внесат още повече колорит и емоция в празничната програма.

          Не пропускайте този концерт, който обединява поколения и пази живи корените ни – 21 септември, 20:00 ч., по Евроком.

          На 21 септември от 20:00 ч. по телевизия Евроком ще бъде излъчен специален празничен епизод на обичаното предаване „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов. Предаването кани зрителите на истински празник на българския дух и традиции, посветен на Деня на независимостта.

          - Реклама -

          В студиото ще гостуват участници от Международната фолклорна академия „Царево“, които ще представят пъстра палитра от народни песни и обичаи. За първи път в българския ефир деца и млади таланти от различни краища на страната ще пеят на живо, споделяйки любовта си към родната музика.

          Специален акцент в концерта ще бъде появата на проф. Бинка Добрева, директор на Академията и една от най-обичаните изпълнителки на български фолклор. Тя ще поднесе свои емблематични песни, превръщайки вечерта в незабравимо изживяване за почитателите на автентичното изкуство.

          Съпроводът на всички изпълнители ще бъде поверен на изключителните музиканти Александър Райчев и Трайчо Методиев, които с майсторската си игра на живо ще внесат още повече колорит и емоция в празничната програма.

          Не пропускайте този концерт, който обединява поколения и пази живи корените ни – 21 септември, 20:00 ч., по Евроком.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ивелин Михайлов: 100 процента бихме подкрепили Радев, когато влезе в парламента

          Камелия Григорова -
          Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов коментира думите на Бойко Борисов, че е „дал партията си под наем“, което според него показва, че бившият...
          Крими

          Сбиване в Бяла Слатина изпрати двама мъже в болница

          Новинарски Екип -
          Двама мъже са настанени в болница след сбиване в Бяла Слатина, съобщиха от полицията.
          Общество

          Сутрешен студ: 0°C в Чепеларе преди началото на есента

          Новинарски Екип -
          Измерена температура от 0°C е отчетена тази сутрин в Чепеларе, съобщиха от метеорологичната станция на връх Рожен. Това е най-ниската стойност в региона за деня.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions