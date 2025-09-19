НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ВНИМАНИЕ: НЗОК с извънредно предупреждение за измамни SMS-и

          0
          28
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) излезе с извънредно съобщение, след като множество граждани сигнализираха за получени фалшиви SMS-и. В тях се твърди, че получателят има право на възстановяване на средства – примамка за последваща кибератака.

          - Реклама -

          От институцията уточняват, че това са „пиратски съобщения“, съдържащи линкове към зловреден софтуер, който може да компрометира личните данни и сигурността на мобилните устройства.

          НЗОК категорично подчертава, че никога не изпраща SMS-и за дължими суми, възстановявания, здравноосигурителен статус или друга персонална информация. Единствените случаи, в които Касата използва SMS комуникация, са:

          • уведомяване за статуса на протоколи за предписване на лекарства;
          • информация по издадени протоколи от ЛКК;
          • уведомяване за статуса на заявления за помощни средства и ремонти.

          При съмнителен SMS гражданите не трябва да следват линкове или инструкции в него. Вместо това могат да подадат сигнал на безплатния телефон на НЗОК – 0800 14 800, както и до органите на МВР.

          Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) излезе с извънредно съобщение, след като множество граждани сигнализираха за получени фалшиви SMS-и. В тях се твърди, че получателят има право на възстановяване на средства – примамка за последваща кибератака.

          - Реклама -

          От институцията уточняват, че това са „пиратски съобщения“, съдържащи линкове към зловреден софтуер, който може да компрометира личните данни и сигурността на мобилните устройства.

          НЗОК категорично подчертава, че никога не изпраща SMS-и за дължими суми, възстановявания, здравноосигурителен статус или друга персонална информация. Единствените случаи, в които Касата използва SMS комуникация, са:

          • уведомяване за статуса на протоколи за предписване на лекарства;
          • информация по издадени протоколи от ЛКК;
          • уведомяване за статуса на заявления за помощни средства и ремонти.

          При съмнителен SMS гражданите не трябва да следват линкове или инструкции в него. Вместо това могат да подадат сигнал на безплатния телефон на НЗОК – 0800 14 800, както и до органите на МВР.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Председателят на НСИ Атанас Атанасов получи заплаха за живота си

          Антония Лазарова -
          Председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов обяви, че е получил поредна заплаха за живота си. В публикация във
          Правосъдие

          Делото „Сияна“ влиза в трето заседание

          Новинарски Екип -
          Трето съдебно заседание по делото "Сияна" е насрочено за днес. Очаква се и протест през Съдебната палата в Плевен.
          Social

          КНСБ представя данни за цените в малката потребителска кошница за август

          Новинарски Екип -
          Синдикатите ще представят данни от наблюдението на цените в малката потребителска кошница за месец август.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions