Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) излезе с извънредно съобщение, след като множество граждани сигнализираха за получени фалшиви SMS-и. В тях се твърди, че получателят има право на възстановяване на средства – примамка за последваща кибератака.

От институцията уточняват, че това са „пиратски съобщения“, съдържащи линкове към зловреден софтуер, който може да компрометира личните данни и сигурността на мобилните устройства.

НЗОК категорично подчертава, че никога не изпраща SMS-и за дължими суми, възстановявания, здравноосигурителен статус или друга персонална информация. Единствените случаи, в които Касата използва SMS комуникация, са:

уведомяване за статуса на протоколи за предписване на лекарства;

информация по издадени протоколи от ЛКК;

уведомяване за статуса на заявления за помощни средства и ремонти.

При съмнителен SMS гражданите не трябва да следват линкове или инструкции в него. Вместо това могат да подадат сигнал на безплатния телефон на НЗОК – 0800 14 800, както и до органите на МВР.