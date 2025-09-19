Задържаха 69-годишен мъж от Батак за притежание на незаконна ловна пушка

Служители на полицейското управление в Пещера и участъка в Батак са задържали 69-годишен мъж от родопския град за притежание на незаконно оръжие.

Вчера, при проверка в местност край Батак, униформените открили в метален фургон ловна гладкоцевна пушка 12-ти калибър, за която мъжът не притежавал необходимите разрешителни документи.

Оръжието е иззето, а собственикът е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава с цел изясняване на всички обстоятелства около притежанието на пушката.