НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Задържаха 69-годишен мъж от Батак за притежание на незаконна ловна пушка

          0
          62
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Служители на полицейското управление в Пещера и участъка в Батак са задържали 69-годишен мъж от родопския град за притежание на незаконно оръжие.

          - Реклама -

          Вчера, при проверка в местност край Батак, униформените открили в метален фургон ловна гладкоцевна пушка 12-ти калибър, за която мъжът не притежавал необходимите разрешителни документи.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Оръжието е иззето, а собственикът е задържан за срок до 24 часа.

          По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава с цел изясняване на всички обстоятелства около притежанието на пушката.

          Служители на полицейското управление в Пещера и участъка в Батак са задържали 69-годишен мъж от родопския град за притежание на незаконно оръжие.

          - Реклама -

          Вчера, при проверка в местност край Батак, униформените открили в метален фургон ловна гладкоцевна пушка 12-ти калибър, за която мъжът не притежавал необходимите разрешителни документи.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Оръжието е иззето, а собственикът е задържан за срок до 24 часа.

          По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава с цел изясняване на всички обстоятелства около притежанието на пушката.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Митов: Вотът на недоверие беше фейсбук компилация с тролски коментари

          Владимир Висоцки -
          Вотовете на недоверие в една демокрация са ядреният бутон на опозицията - би трябвало да се ползват тогава, когато има някакъв шанс да бъде...
          Политика

          Мирчев: Пеевски трябва да бъде охраняван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която отговаря за затворите

          Владимир Висоцки -
          "България вече е член на ЕС, НАТО, еврозоната и Шенген, но не успя да построи демокрацията. Ние трябва да си я построим". Това заяви пред...
          Общество

          Борис Митов с анализ: Какво всъщност има по делото срещу Барбутов?

          Камелия Григорова -
          Журналистът от „Свободна Европа“ Борис Митов коментира в предаването „ЕвроДикоФ“, че делото срещу Никола Барбутов има две измерения – публично и правно. По думите му...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions