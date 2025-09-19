НА ЖИВО
          Крими

          Задържаха над 40 000 „маркови“ стоки с фалшиви търговски марки на Капитан Андреево

          Снимка: Агенция "Митници"
          Митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ задържаха 40 775 текстилни изделия, спортни обувки и чанти с логота на защитени търговски марки.

          Стоките са иззети по подозрение за нарушение на правата върху интелектуалната собственост и са открити при две отделни проверки на товарни автомобили, влизащи в страната от Турция.

          Най-голямото количество „маркови“ продукти бе установено на 11 септември 2025 г., когато в пункта пристигна влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представи редовни документи за превозваната групажна стока от Турция за Белгия.

          При щателна митническа проверка сред декларираната стока бяха открити 20 005 тениски, ризи, панталони, спортни комплекти, 13 061 чифта чорапи, 2 780 боксерки и 300 мъжки ризи, всички с обозначения на световноизвестни марки. Открити бяха още 180 чифта обувки, 1 615 чанти и портмонета с емблеми на известни марки.

          На следващия ден – 12 юли 2025 г., при проверка на друг товарен автомобил, превозващ стоки от Турция за Полша, митническите служители установиха още 2 834 текстилни артикула, носещи словни и фигуративни изображения на защитени марки.

          В съответствие с Регламент (ЕС) № 608/2013 относно защитата на интелектуалната собственост, задържаните стоки са конфискувани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

