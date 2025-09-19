НА ЖИВО
          
          
          
          Заради трите почивни дни: Очакват се жестоки проверки по пътищата (ВИДЕО)

          На 22 септември България отбелязва Деня на Независимостта – един от най-значимите държавни празници.
          На тази дата през 1908 г. в църквата „Свети Четиридесет мъченици“ във Велико Търново княз Фердинанд обявява Независимостта на България.

          Празникът е официален неработен ден и тази година се пада в неделя, което означава три последователни почивни дни за мнозина.

          По традиция, около националните празници се засилва трафикът по главните пътища, автомагистрали и граничните пунктове.

          Пътят за Гърция отново ще бъде едно от натоварените направления, особено при ГКПП „Кулата“, където често се образуват дълги колони и часове чакане.

          При предишната поредица от три почивни дни, толкамерите са отчели над 20 хиляди моторни превозни средства, преминали от и към пункта „Кулата“.

          Пътна полиция апелира шофьорите:

          • да тръгват по-рано,
          • да проверят маршрутите си предварително,
          • да спазват ограниченията и
          • да бъдат внимателни при засиленото движение.

          „Във връзка с предстоящите 3 почивни дни и националния празник 22 септември, се очаква засилен трафик по АМ „Струма“ и Е79 в района на Благоевград, както и в посока КПП „Кулата“. Взети са превантивни мерки за пресичане и установяване на нарушения, които пряко повлияват върху пътния травматизъм за безпроблемно преминаване през участъка на гражданите. Подсигурени са допълнителни автопатрули, подсигурен е и мотопатрул, който ще изпълнява своите служебни задължения в движение в Кресненското дефиле, както и в град Кресна, където се очаква да има струпване на автомобили. Това е превантивна мярка, но те ще извършат и контрол. Когато трафикът е натоварен, за съжаление, има и такива водачи, които си позволяват агресивно шофиране – дали изпреварване, заобикаляне на колоните и други такива нарушения.“, каза пред БНТ инспектор Атанас Атанасов, Пътна полиция – Благоевград.

          
          

          

