Заради трите почивни дни: Очакват се жестоки проверки по пътищата (ВИДЕО)

На 22 септември България отбелязва Деня на Независимостта – един от най-значимите държавни празници.

На тази дата през 1908 г. в църквата „Свети Четиридесет мъченици“ във Велико Търново княз Фердинанд обявява Независимостта на България.

- Реклама -

Празникът е официален неработен ден и тази година се пада в неделя, което означава три последователни почивни дни за мнозина.

По традиция, около националните празници се засилва трафикът по главните пътища, автомагистрали и граничните пунктове.

Пътят за Гърция отново ще бъде едно от натоварените направления, особено при ГКПП „Кулата“, където често се образуват дълги колони и часове чакане.

При предишната поредица от три почивни дни, толкамерите са отчели над 20 хиляди моторни превозни средства, преминали от и към пункта „Кулата“.

Пътна полиция апелира шофьорите:

да тръгват по-рано,

да проверят маршрутите си предварително,

да спазват ограниченията и

да бъдат внимателни при засиленото движение.