          Желязков: Правителството не е жица, през която да минава политическото напрежение (ВИДЕО)

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Вчера правителството получи ново доверие. Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа. Благодаря на мандатоносителя ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ, на ИТН, БСП-ОЛ и ДПС – Ново начало за подкрепата. Имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството“, заяви премиерът Росен Желязков пред журналисти.

          Той подчерта, че кабинетът не трябва да бъде „жица, през която минава токът на политическото напрежение“, а институциите следва да работят заедно в името на стабилността и развитието.

          „Имаме нужда от спазване на законите, за да осигурим платформа за икономическо развитие и за посрещане на нуждите на обществото“, допълни той.

          Желязков отказа да коментира решението на парламентарната комисия, която предложи директорите на ДАНС, ДАР и ДАТО да не се назначават от президента, като посочи, че ще изчака дебата в зала.

          По отношение на публикуваните за обществено обсъждане текстове за ограничаване на домашното производство на алкохол – до 30 литра ракия и до половин тон вино – премиерът беше категоричен:

          „Това е посегателство върху изконен бит на българина. Недопустимо е, няма да се случи.“ По думите му проектът е публикуван без съгласуване и вече е разпоредено да бъде свален.

          Министър-председателят направи изявлението си в Созопол, където присъства на учението „Синя граница“ на „Гранична полиция“. Той благодари на служителите за демонстрираните способности при охраната на границата, борбата с контрабандата и трансграничната престъпност, както и при спасителни операции по море.

