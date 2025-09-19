НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Жестоко убийство в София: Има задържани

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Мъж е бил убит при инцидент в столичния квартал „Борово“ вчера, съобщават от „24 часа“. По първоначална информация престъплението е резултат от битов конфликт.

          След бързата реакция на криминалистите от СДВР и 6-о РУ са задържани двама познати на жертвата. Според данните при възникнал скандал в окото на мъжа е бил забит остър предмет, който е причинил смъртоносна травма.

          Обвинителен акт срещу двама младежи за въоръжени грабежи над ученици в София Обвинителен акт срещу двама младежи за въоръжени грабежи над ученици в София

          Разследването се води под надзора на Софийската градска прокуратура.

