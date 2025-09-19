Жизнено важен успех за Спартак Варна срещу Монтана

Спартак Варна прекъсна добрата поредица на новака Монтана в Първа лига. В откриващ двубой от деветия кръг на шампионата „соколите“ надвиха съперника на „Огоста“ с 2:1.

Дамян Йорданов изведе варненци напред в резултата в 32-та минута, преди домакините да изравнят чрез Борис Димитров в началото на второто полувреме. Малко след това обаче гостите нанесоха втори фатален удар чрез Георг Стояновски за крайния резултат.

Така Монтана загуби за първи път след три последователни успеха, при това без допуснат гол. Отборът е шести в класирането с 11 точки – една по-малко има седмият вече Спартак.

В следващия кръг варненци приемат Славия на „Коритото“, а Монтана гостува на шампиона Лудогорец.