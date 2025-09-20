НА ЖИВО
          450 000 палестинци са напуснали Газа

          Снимка: БГНЕС
          Гражданската защита на Газа съобщи, че 450 000 палестинци са напуснали Газа от началото на израелската офанзива за превземане на най-големия градски център в територията.

          „Броят на гражданите, изселили се от Газа на юг, достигна 450 000 души от началото на военната операция в Газа Сити през август,“ заяви Мохамед ал-Мугайир, служител на спасителната служба, която оперира под властта на Хамас.

          Израелската армия, която призова жителите да се евакуират, съобщи пред АФП, че според нейните оценки приблизително 480 000 души са напуснали града.

