      събота, 20.09.25
          АД ПО ПЪТИЩАТА: Пълна блокада на изхода на София към „Хемус“ (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Тежък трафик почти е блокирал изхода на София по „Ботевградско шосе“ преди включването към АМ „Хемус“. Движението в изпреварващата лява лента в посока Варна е ограничено.

          За повишаване на безопасността и облекчаване на интензивния поток са обособени две ленти в посока Варна при изхода от София. В отсечката от км 0 до 8-ия км движението се осъществява двупосочно в платното за Варна заради ремонт в посока столицата.

          Как е организирано движението:

          • едната лента е по трасето на магистралата;
          • втората минава през с. Долни Богров;
          • за влизащите от Долни Богров е обособена специална лента, преминаваща през аварийната, с поставени бализи за насочване.
          От АПИ подчертават, че при тази временна организация преминаването по аварийната лента е разрешено и няма да се налагат санкции. В същото време агенцията призовава шофьорите да не предприемат рискови маневри и да не минават между бализите, тъй като това затруднява движението и крие риск от катастрофи.

          Причина за ремонта

          От 15 септември се извършва превантивен ремонт на 8,3 км от магистралата в платното за София – от с. Яна до входа на столицата. Проектът включва цялостна подмяна на настилката, подсилване с геомрежа, подобряване на отводняването, нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

          При интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ може временно да се ограничи преминаването на камиони над 12 т, които ще бъдат пренасочвани по алтернативния маршрут I-1 (Яна – Горни Богров – Долни Богров – София).

          Срокът за приключване на ремонта е 31 октомври, а дейностите се изпълняват от „Автомагистрали“ ЕАД.

