Адвокат: Негласуването ви прави правно и социално нищо

Адвокатът по авторско право, търговски марки, патенти и дизайни Атанас Костов публикува в социалните мрежи обширен коментар за вредата от негласуването и отражението му върху българската демокрация.

Костов подчертава, че гласуването е основно право, а отказът от упражняването му превръща гражданина във „фактически безправен“. Той се позовава на думите на своя преподавател по конституционно право проф. Емилия Друмева и отбелязва, че демокрацията се свежда до „проста математика“.

„Изборите са математика – печели този, който събере повече гласове. Гласовете в минус не се броят. Това позволява на кандидати с минимална избирателна активност да влязат в парламента и да управляват“, казва адвокатът.

Костов изтъква, че при висока избирателна активност манипулациите са практически без значение, тъй като „прегънатите или унищожени бюлетини няма да променят крайния резултат“.

Критика към парламентарни представители

В анализа си адвокатът посочва за пример депутата Гюнай Мюмюнов Далоолу от партия „ДПС-Ново начало“, за когото според профила му в сайта на Народното събрание липсват данни за образование, професия и езикови умения.

„Този човек е избран с 11% от гласувалите във Велико Търново, където избирателната активност е била едва 35%. Останалите 65% негласували са наказали себе си и всички нас, превръщайки се в правно нищо“, подчертава Костов.

Той определя негласуването като избор на гражданите сами да се превърнат в „социално и юридическо нищожество“.

Апел за гражданска отговорност

Адвокатът завършва с призив:

„Много ви моля, нека да минем като общество във втори клас, че иначе в XXI век ще продължават да ни управляват необразовани, неработещи нищожества.“

Костов прилага и линк към официалния профил на депутата Далоолу на сайта на Народното събрание, като призовава всеки гражданин сам да се запознае с фактите.