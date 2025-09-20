Адвокат: Негласуването ви прави правно и социално нищо

Адвокатът по авторско право, търговски марки, патенти и дизайни Атанас Костов публикува в социалните мрежи обширен коментар за вредата от негласуването и отражението му върху българската демокрация.
Костов подчертава, че гласуването е основно право, а отказът от упражняването му превръща гражданина във „фактически безправен“. Той се позовава на думите на своя преподавател по конституционно право проф. Емилия Друмева и отбелязва, че демокрацията се свежда до „проста математика“.
Костов изтъква, че при висока избирателна активност манипулациите са практически без значение, тъй като „прегънатите или унищожени бюлетини няма да променят крайния резултат“.
Критика към парламентарни представители
В анализа си адвокатът посочва за пример депутата Гюнай Мюмюнов Далоолу от партия „ДПС-Ново начало“, за когото според профила му в сайта на Народното събрание липсват данни за образование, професия и езикови умения.
Той определя негласуването като избор на гражданите сами да се превърнат в „социално и юридическо нищожество“.
Апел за гражданска отговорност
Адвокатът завършва с призив:
Костов прилага и линк към официалния профил на депутата Далоолу на сайта на Народното събрание, като призовава всеки гражданин сам да се запознае с фактите.
