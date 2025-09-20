НА ЖИВО
          Адвокат: Негласуването ви прави правно и социално нищо

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Адвокатът по авторско право, търговски марки, патенти и дизайни Атанас Костов публикува в социалните мрежи обширен коментар за вредата от негласуването и отражението му върху българската демокрация.

          Костов подчертава, че гласуването е основно право, а отказът от упражняването му превръща гражданина във „фактически безправен“. Той се позовава на думите на своя преподавател по конституционно право проф. Емилия Друмева и отбелязва, че демокрацията се свежда до „проста математика“.

          „Изборите са математика – печели този, който събере повече гласове. Гласовете в минус не се броят. Това позволява на кандидати с минимална избирателна активност да влязат в парламента и да управляват“, казва адвокатът.

          Костов изтъква, че при висока избирателна активност манипулациите са практически без значение, тъй като „прегънатите или унищожени бюлетини няма да променят крайния резултат“.

          Доц. Вацев: Трите системни партии у нас са в тежка криза Доц. Вацев: Трите системни партии у нас са в тежка криза

          Критика към парламентарни представители

          В анализа си адвокатът посочва за пример депутата Гюнай Мюмюнов Далоолу от партия „ДПС-Ново начало“, за когото според профила му в сайта на Народното събрание липсват данни за образование, професия и езикови умения.

          „Този човек е избран с 11% от гласувалите във Велико Търново, където избирателната активност е била едва 35%. Останалите 65% негласували са наказали себе си и всички нас, превръщайки се в правно нищо“, подчертава Костов.

          Той определя негласуването като избор на гражданите сами да се превърнат в „социално и юридическо нищожество“.

          Слави Василев, политолог: Избирателната активност ще бъде рекордно ниска, БСП е близо до клинична смърт Слави Василев, политолог: Избирателната активност ще бъде рекордно ниска, БСП е близо до клинична смърт

          Апел за гражданска отговорност

          Адвокатът завършва с призив:

          „Много ви моля, нека да минем като общество във втори клас, че иначе в XXI век ще продължават да ни управляват необразовани, неработещи нищожества.“

          Костов прилага и линк към официалния профил на депутата Далоолу на сайта на Народното събрание, като призовава всеки гражданин сам да се запознае с фактите.

