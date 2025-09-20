Арестуваха инфлуенсъра Жеремстар за протест срещу коридата в Ним

Френските власти задържаха популярния инфлуенсър Жеремстар (истинско име Жереми Жисклон), след като той нахлу в арена за корида в Ним по време на спектакъл, за да протестира срещу практиката, съобщи полицията.
Жисклон, който има 2,5 милиона последователи в Instagram, прескочил бариерите и влязъл в арената с транспарант против коридата. След кратко преследване охранители го повалили на земята и го извлекли през пясъка до изхода.
Акцията е организирана съвместно с Peta France, като още двама активисти са били арестувани.
От организацията излязоха и с официално изявление:
Френското законодателство по принцип забранява жестокостта към животните, но коридата е разрешена в градове като Ним и Байон в югозападна Франция, където се счита за културна традиция.
През ноември миналата година горната камара на парламента отхвърли законопроект, забраняващ на деца под 16 години да присъстват на корида. Опитът за пълна забрана също се провали през 2022 г., тъй като мнозинството от депутатите се опасяваха от протести в южните райони.
Въпреки че общественото мнение преобладаващо подкрепя забрана на коридата, мнозина в т.нар. „градове на биковете“ я смятат за ключов елемент от туристическата индустрия и местната култура, възхвалявана от творци като Ърнест Хемингуей и Пабло Пикасо.
