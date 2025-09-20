Арестуваха инфлуенсъра Жеремстар за протест срещу коридата в Ним

Френските власти задържаха популярния инфлуенсър Жеремстар (истинско име Жереми Жисклон), след като той нахлу в арена за корида в Ним по време на спектакъл, за да протестира срещу практиката, съобщи полицията.

Жисклон, който има 2,5 милиона последователи в Instagram, прескочил бариерите и влязъл в арената с транспарант против коридата. След кратко преследване охранители го повалили на земята и го извлекли през пясъка до изхода.

„Мразя корида. Това не е изкуство, това е мъчение на животни. Тази презряна традиция трябва да бъде премахната. Не разбирам как този срамен спектакъл е все още възможен през 2025-та,“ написа той в социалните мрежи.

Акцията е организирана съвместно с Peta France, като още двама активисти са били арестувани.

„Планирахме тази акция с него от няколко месеца,“ заяви Аниса Путоа, ръководител комуникации и кампании на организацията.

„Екип от PETA Франция чака в полицейския участък освобождаването на Жеремстар и двамата активисти. Ние се противопоставяме на този арест. Не знаем дали са имали достъп до адвокат,“ допълни тя.

От организацията излязоха и с официално изявление:

„Наказването на онези, които се противопоставят на насилието, като същевременно позволяват или дори празнуват изтезанията на други животни, е срамно нарушение на правосъдието.“

Френското законодателство по принцип забранява жестокостта към животните, но коридата е разрешена в градове като Ним и Байон в югозападна Франция, където се счита за културна традиция.

През ноември миналата година горната камара на парламента отхвърли законопроект, забраняващ на деца под 16 години да присъстват на корида. Опитът за пълна забрана също се провали през 2022 г., тъй като мнозинството от депутатите се опасяваха от протести в южните райони.

Въпреки че общественото мнение преобладаващо подкрепя забрана на коридата, мнозина в т.нар. „градове на биковете“ я смятат за ключов елемент от туристическата индустрия и местната култура, възхвалявана от творци като Ърнест Хемингуей и Пабло Пикасо.