      събота, 20.09.25
          Арне Слот и компания остават безупречни: Ливърпул взе скалпа и на Евертън

          Срещата завърши при резултат 2:1, попаденията за "черветените" вкараха Гревенберг и Екитике

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ливърпул грабна победата в 247-то градско дерби с Евертън в първи мач от петия кръг на английската Висша лига. „Червените“ спечелиха с 2:1 на „Анфийлд“ и продължават да са безгрешни от старта на кампанията – пет успеха в пет срещи.

          Домакините си осигуриха минималната победа със силни 30 минути в началото, в които на два пъти преодоляха съперника. Първо, Мохамед Салах подаде елегантно на Райън Гравенберх, който също толкова изящно матира Джордан Пикфорд за 1:0. В 29-та минута нидерландецът се превърна в асистент за попадението на Юго Екитике – негово трето в Премиършип.

          Последваха добри минути за Евертън, които се пренесоха и след паузата, когато „карамелите“ закономерно намалиха чрез Идриса Гана Гей. Възпитаниците на Дейвид Мойс опитаха да стигнат до точката, но нямаха кой-знае колко чисти положения пред вратата на Алисон. От другата страна Ливърпул не успя да доразвие няколко нападения и така за първи път от началото на кампанията тимът на Арне Слот не вкара отвъд 83-та минута, за да стигне до победа.

          С трите точки Ливърпул запазва лидерската позиция, с шест точки пред Арсенал, Тотнъм и Борнемут. Евертън е седми със седем пункта.

          В следващия кръг „карамелите“ са домакини на Уест Хем, докато „червените“ гостуват на Кристъл Палас.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Лийдс пречупи Уулвърхемптън с 3:1, Илия Груев влезе в края

          Красимир Попов -
          Лийдс нанесе пета последователна загуба на Уулвърхемптън в английската Висша лига след победа с 3:1 на "Молиню". В края на срещата в игра за гостите...
          Моторни Спортове

          Шампионски Макс Верстапен се възползва от хаотичната квалификация и ще стартира от челото в Баку

          Николай Минчев -
          Макс Верстапен с Ред Бул спечели втори пореден и общо шести полпозишън от началото на сезона във Формула 1, след като стана първи в...
          Футбол

          Радост на „Армията“: ЦСКА най-после разкара Керкез

          Николай Минчев -
          Душан Керкез вече не е старши треньор на ЦСКА. Това съобщиха от пресслужбата на "червените" преди броени минути. Освен с наставника, клубът се разделя...

