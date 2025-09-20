Арне Слот и компания остават безупречни: Ливърпул взе скалпа и на Евертън

Ливърпул грабна победата в 247-то градско дерби с Евертън в първи мач от петия кръг на английската Висша лига. „Червените“ спечелиха с 2:1 на „Анфийлд“ и продължават да са безгрешни от старта на кампанията – пет успеха в пет срещи.

Домакините си осигуриха минималната победа със силни 30 минути в началото, в които на два пъти преодоляха съперника. Първо, Мохамед Салах подаде елегантно на Райън Гравенберх, който също толкова изящно матира Джордан Пикфорд за 1:0. В 29-та минута нидерландецът се превърна в асистент за попадението на Юго Екитике – негово трето в Премиършип.

Последваха добри минути за Евертън, които се пренесоха и след паузата, когато „карамелите“ закономерно намалиха чрез Идриса Гана Гей. Възпитаниците на Дейвид Мойс опитаха да стигнат до точката, но нямаха кой-знае колко чисти положения пред вратата на Алисон. От другата страна Ливърпул не успя да доразвие няколко нападения и така за първи път от началото на кампанията тимът на Арне Слот не вкара отвъд 83-та минута, за да стигне до победа.

С трите точки Ливърпул запазва лидерската позиция, с шест точки пред Арсенал, Тотнъм и Борнемут. Евертън е седми със седем пункта.

В следващия кръг „карамелите“ са домакини на Уест Хем, докато „червените“ гостуват на Кристъл Палас.