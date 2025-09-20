Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

„Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов. Това много ясно ще покаже кой дърпа конците.“ Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред журналисти в Пазарджик.

По думите му, държавата се намира в ситуация, в която главният прокурор е незаконен, а министърът на правосъдието е подкрепил закон, според който шестия месец трябва да бъде избран нов изпълняващ функциите главен прокурор.

Василев призова министър Георгиев:

„Да свика ВСС, да събере двете колегии – прокурорската и съдебната, и да им обясни какво е имал предвид авторът, когато е писал закона.“

Той уточни, че законът е ясен – на шестия месец и.ф. главен прокурор си отива и се избира нов.

„Ако г-н Борисов контролира правителството и има министър на правосъдието, който е гласувал за този закон, нека да свика пленарната сесия на ВСС и да започнем да вкарваме някакъв ред в държавата. Ако прокуратурата отказва да изпълнява законите, какво остава за обикновените граждани?“ – допълни Асен Василев.