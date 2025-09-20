НА ЖИВО
      събота, 20.09.25
          Правосъдие

          Атентатор срещу Тръмп: С оръжието не е стреляно

          Снимка: БГНЕС
          Федерален съдия в САЩ отхвърли молбата за оправдателна присъда на Райън Раут, обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп по време на игра на голф в клуба му във Флорида през септември 2024 г., съобщават AP и БТА.

          Прокурорите приключиха делото в петък след седемдневни изслушвания и показания на 38 свидетели. Раут, който сам се защитава в процеса, настоя, че прокуратурата не е доказала, че е имало реален опит за атентат.

          „Те може би са доказали, че някой е бил извън оградата с оръжие, но с оръжието никога не е било стреляно“, заяви обвиняемият. Той допълни, че е имал право да бъде на обществен път край игрището с оръжие.

          Свалиха от самолет мъж, крещял заплахи по адрес на Тръмп (ВИДЕО) Свалиха от самолет мъж, крещял заплахи по адрес на Тръмп (ВИДЕО)

          Съдия Айлин Кенън обаче отхвърли аргументите му, оставяйки съдбата на Раут в ръцете на съдебните заседатели.

          Обвиненията срещу Раут

          • опит за убийство на основен кандидат за президент;
          • нападение над федерален служител;
          • няколко нарушения, свързани с огнестрелно оръжие;
          • притежание на оръжие от осъждан престъпник.

          Прокурорите твърдят, че Раут е планирал атентата седмици наред, закупил е оръжие и на 15 септември 2024 г. е насочил заредена пушка със свален предпазител през оградата на Trump International Golf Club, докато Тръмп играел.

          Раут пледира невинен и отрича обвиненията, но прокуратурата подчерта, че действията му са „съществени стъпки към опит за убийство“.

          „Не беше хубав ден“: Тръмп припомни на евролидерите атентата, те не му обърнаха внимание (ВИДЕО) „Не беше хубав ден“: Тръмп припомни на евролидерите атентата, те не му обърнаха внимание (ВИДЕО)

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Съдия отхвърли иска на Тръмп за 15 млрд. долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“

          Владимир Висоцки -
          Федерален съдия в остро икритично решение отхвърли иска за клевета, подаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, срещу в. „Ню Йорк Таймс“ на стойност...
          Политика

          Тръмп посреща Ердоган в Белия дом следващата седмица

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп ще посрещне турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом следващата седмица. Тръмп изрази очакване за разрешаване на дългогодишния спор около изтребителите...
          Инциденти

          Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война 

          Владимир Висоцки -
          Хонконг планира да евакуира хиляди жители в петък, след като на строителна площадка беше открита бомба от Втората световна война.  Полицията съобщи, че бомбата е...

