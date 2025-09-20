Атентатор срещу Тръмп: С оръжието не е стреляно

Федерален съдия в САЩ отхвърли молбата за оправдателна присъда на Райън Раут, обвинен в опит за убийство на президента Доналд Тръмп по време на игра на голф в клуба му във Флорида през септември 2024 г., съобщават AP и БТА.

- Реклама -

Прокурорите приключиха делото в петък след седемдневни изслушвания и показания на 38 свидетели. Раут, който сам се защитава в процеса, настоя, че прокуратурата не е доказала, че е имало реален опит за атентат.

„Те може би са доказали, че някой е бил извън оградата с оръжие, но с оръжието никога не е било стреляно“, заяви обвиняемият. Той допълни, че е имал право да бъде на обществен път край игрището с оръжие.

Съдия Айлин Кенън обаче отхвърли аргументите му, оставяйки съдбата на Раут в ръцете на съдебните заседатели.

Обвиненията срещу Раут

опит за убийство на основен кандидат за президент;

нападение над федерален служител;

няколко нарушения, свързани с огнестрелно оръжие;

притежание на оръжие от осъждан престъпник.

Прокурорите твърдят, че Раут е планирал атентата седмици наред, закупил е оръжие и на 15 септември 2024 г. е насочил заредена пушка със свален предпазител през оградата на Trump International Golf Club, докато Тръмп играел.

Раут пледира невинен и отрича обвиненията, но прокуратурата подчерта, че действията му са „съществени стъпки към опит за убийство“.