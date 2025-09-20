Белият дом: Таксата от 100 000 долара за H-1B визи ще е еднократна и само за нови кандидати – ОБНОВЕНА

Белият дом направи важно уточнение към новата политика за визите H-1B, която предизвика тревога в технологичната индустрия. Таксата от 100 000 долара ще бъде „еднократна“ и ще се налага само върху нови кандидати, предаде АФП.

„Таксата е еднократна и се отнася само за подаването на молбата. ТЯ се прилага САМО за нови визи, а не за подновявания или за настоящи притежатели на визи," уточни представител на Белия дом.

Объркване и противоречия

Министърът на търговията Хауърд Лътник многократно бе заявил, че таксата ще се прилага ежегодно, което предизвика объркване сред компаниите и притежателите на H-1B визи. Изпълнителната заповед влиза в сила в неделя в 12:01 ч. сутринта (04:01 GMT).

Някои американски компании дори предупредиха служителите си да не напускат страната, за да не срещнат проблеми при връщането. Според San Francisco Chronicle, хора, качили се на самолети, са слезли заради опасения от неясните правила.

Значението на H-1B визите

H-1B визите позволяват на компании да наемат висококвалифицирани чуждестранни специалисти – учени, инженери, програмисти – първоначално за три години, с възможност за удължаване до шест.

През 2024 г. САЩ одобриха около 400 000 визи, като две трети от тях бяха подновявания. Индийските граждани формират близо 75% от всички издадени разрешителни.

Аргументите на администрацията

Президентът Доналд Тръмп защити промяната, заявявайки, че програмата е била „експлоатирана за заместване, а не за допълване на американски работници“. Той представи и нова схема за пребиваване – т.нар. „златна карта“ за 1 милион долара.

„Основното е, че ще имаме страхотни хора, които ще идват и ще плащат,“ каза Тръмп при подписването на заповедите.

Лътник подчерта, че компаниите трябва да преценят „дали служителят е достатъчно ценен, за да платят 100 000 долара годишно на правителството, или да наемат американец“.

Реакции и критики

JPMorgan изпрати мемо до служителите си с H-1B визи да избягват международни пътувания до изясняване на правилата.

изпрати мемо до служителите си с H-1B визи да до изясняване на правилата. Технологични предприемачи, включително Илон Мъск , предупредиха, че мярката застрашава индустрията, тъй като в САЩ няма достатъчно местни кадри.

, предупредиха, че мярката застрашава индустрията, тъй като в САЩ няма достатъчно местни кадри. Индийската ИТ организация Nasscom определи решението като заплаха за „непрекъснатостта на бизнеса“ и критикува еднодневния срок за прилагане.

определи решението като заплаха за „непрекъснатостта на бизнеса“ и критикува за прилагане. Външното министерство на Индия заяви, че мярката може да има „хуманитарни последици“, засягайки цели семейства.

Наблюдатели очакват новата заповед да бъде оспорена в съда още преди реалното ѝ прилагане.