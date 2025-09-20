Божанов: ПП инициира блокадата, ДБ я подкрепи, но изпуснахме…

Блокадата на входовете на Народното събрание беше инициатива на „Продължаваме промяната“ (ПП), а „Да, България“ я подкрепи. Това заяви съпредседателят на формацията Божидар Божанов в ефира на бТВ.

„За наше щастие изпуснахме грозната сцена на г-н Пеевски“, допълни той. - Реклама -

Божанов поясни, че с ПП е обсъждан „такъв принципен подход“, но конкретни часове за акцията не са били съгласувани. Той подчерта, че председателят на НС е влязъл в сградата „съвсем спокойно, пеша, без никакви сцени“.

По друга тема – решението НСО да спре да превозва администрацията на президента – Божанов заяви:

„Всяка администрация трябва да ходи на работа с обществен транспорт или пеша. Няма причина да се ходи със служебен автомобил.“

Съпредседателят на „Да, България“ уточни, че формацията ще гласува против предложението председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО да се назначават от парламента, а не от президента.

Реалният премиер според Божанов

Божанов коментира и напрежението в парламента след размяната на реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски:

„Стана ясно кой е реалният премиер – Делян Пеевски. Той си каза: „звъня на министри и им давам задачи“.“

Вотът на недоверие и президентските избори

Божанов уточни, че не е обсъждан следващ вот на недоверие:

„Вотовете трябва да се подготвят сериозно, не да се подхвърлят в пространството.“

По думите му пети вот на недоверие не е провал, тъй като е показал „нагледно завладяната държава“ и е създал напрежение сред управляващите.

„Друго, което стана ясно от този вот, е, че от ИТН няма нужда“, допълни Божанов.

Той обяви още, че ПП, ДБ и ДСБ ще излъчат общ кандидат за президент.