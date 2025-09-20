Божанов: ПП инициира блокадата, ДБ я подкрепи, но изпуснахме…

Блокадата на входовете на Народното събрание беше инициатива на „Продължаваме промяната“ (ПП), а „Да, България“ я подкрепи. Това заяви съпредседателят на формацията Божидар Божанов в ефира на бТВ.
Божанов поясни, че с ПП е обсъждан „такъв принципен подход“, но конкретни часове за акцията не са били съгласувани. Той подчерта, че председателят на НС е влязъл в сградата „съвсем спокойно, пеша, без никакви сцени“.
По друга тема – решението НСО да спре да превозва администрацията на президента – Божанов заяви:
Съпредседателят на „Да, България“ уточни, че формацията ще гласува против предложението председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО да се назначават от парламента, а не от президента.
Реалният премиер според Божанов
Божанов коментира и напрежението в парламента след размяната на реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски:
Вотът на недоверие и президентските избори
Божанов уточни, че не е обсъждан следващ вот на недоверие:
По думите му пети вот на недоверие не е провал, тъй като е показал „нагледно завладяната държава“ и е създал напрежение сред управляващите.
Той обяви още, че ПП, ДБ и ДСБ ще излъчат общ кандидат за президент.
