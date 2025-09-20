ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив с 4:0 и се изкачи на второ място

Отборът на ЦСКА 1948 постигна впечатляваща победа в 9-ия кръг на Първа лига, разгромявайки Локомотив Пловдив с 4:0 на стадион „Витоша“ в Бистрица. Тимът на Иван Стоянов демонстрира силна игра след почивката и нанесе първо поражение на съперника през сезона.

- Реклама -

Хронология на мача

В 43-ата минута Мартин Бойчев откри резултата, след като ударът му рикошира в Лукас Раян и влетя във вратата – 1:0 .

откри резултата, след като ударът му рикошира в Лукас Раян и влетя във вратата – . В началото на второто полувреме (51’) Атанас Илиев удвои след добра комбинация с Драган Гривич – 2:0 .

удвои след добра комбинация с Драган Гривич – . В 68-ата минута Мамаду Диало реализира третото попадение на празна врата след неразчетено изчистване на защитата – 3:0 .

реализира третото попадение на празна врата след неразчетено изчистване на защитата – . Само две минути по-късно (70’) Диало отново беше точен, оформяйки крайното 4:0.

Първо полувреме

В началните минути гостите от Пловдив имаха шанс чрез Хуан Переа, но Димитър Шейтанов спаси. ЦСКА 1948 отвърна с атака, при която Атанас Илиев бе блокиран в решителния момент. До почивката Елиас Франко и Жулен Лами също създадоха напрежение, но без успех.

Класиране и следващи мачове

С победата ЦСКА 1948 събра 19 точки и вече е втори в класирането, докато Локомотив Пловдив остава четвърти с 16.