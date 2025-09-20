НА ЖИВО
          Десетки доброволци почистват центъра на София (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Малки и големи доброволци се включиха днес в акция за почистване на фасове на пл. „Александър Невски“ в София, организирана от Столичния инспекторат.

          Заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, която също взе участие в инициативата, подчерта, че един фас може да замърси до 1000 литра вода, тъй като филтрите му съдържат пластмаса, разграждаща се десетилетия наред. Те изпускат в почвата и водата над 7000 токсични химикала – никотин, тежки метали и канцерогенни вещества.

          „Идеята е да покажем, че с грижата към малките неща възпитаваме отговорност към опазването на природата. За някои днешното почистване може да изглежда малко, но всъщност е много важно, защото този отпадък е опасен“, заяви Бобчева.

          Преди старта на новата учебна година: Мият дворовете в над 170 училища Преди старта на новата учебна година: Мият дворовете в над 170 училища

          По думите ѝ мястото е избрано нарочно, тъй като фасовете между паветата на площада около храма „Св. Александър Невски“ се чистят най-трудно. Освен това пространството е туристическа зона и е важно да изглежда добре.

          Бобчева призова гражданите да не хвърлят фасове около пейки и зелени площи, а в кошчетата. Тя допълни, че инициативата се провежда в партньорство с бизнеса и редица организации, като надеждата е да бъде създадена система за разделно събиране на фасове.

          Разделното събиране – приоритет за софиянци

          В анкетата на Столичната община, в която участваха над 6000 граждани, столичани ясно заявяват желание да събират отпадъците си разделно. Сред проблемите обаче са недостатъчният брой контейнери, малките отвори и липсата на достатъчно информационни кампании.

          „През миналата година в София са извозени над 400 000 тона отпадъци. Всеки тон, който извадим от смесения битов отпадък, намалява стойността на услугата и позволява да спестим средства, за да направим града по-чист“, посочи още зам.-кметът.

