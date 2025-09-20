Доклад на ООН: Положението с правата на човека в Русия се е влошило драстично след инвазията в Украйна

Положението с правата на човека в Русия се е влошило драматично след началото на войната в Украйна, сочи нов доклад на специалния докладчик на ООН Мариана Катзарова, цитиран от АФП. Документът осъжда „ендемичните“ изтезания и дори участието на медицински специалисти в малтретирането на затворници.

Систематичен натиск срещу критиците

Катзарова подчертава, че Москва е предприела систематични репресии срещу своите критици още от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

„Ситуацията с правата на човека непрекъснато се влошава, което представлява сеизмичен спад,“ пише тя в доклада, който ще бъде представен пред Съвета по правата на човека.

През последните три години и половина руските власти са засилили наказателните преследвания, дългосрочните лишавания от свобода, заплахите, изтезанията и малтретирането, за да потиснат опозицията срещу войната.

Подчинени институции и пропаганда

Докладът посочва, че официалната пропаганда в Русия преформулира легитимните прояви на човешки права като „екзистенциални заплахи“ и представя критиците като „врагове на държавата“.

„Руските власти разградиха институционалната независимост, подчинявайки съдебната, законодателната и изпълнителната власт на пряк политически контрол. Това превърна обществените институции в инструменти за репресии и война,“ подчертава Катзарова.

Изтезания и участие на медици

Докладът осъжда широкоразпространената и систематична практика на изтезания от страна на полицията, силите за сигурност, пенитенциарната система и въоръжените сили.

Особено тревожно е участието на медицински специалисти:

„Независимо потвърдени свидетелства описват как медицински персонал е давал инструкции на надзиратели как да прилагат електрошокове, за да причинят по-силна болка,“ се казва в документа.

Катзарова призовава Русия да съди всеки медицински служител, участвал или мълчаливо одобрил подобни практики.

Призив за универсална юрисдикция

В същото време, отчитайки малката вероятност такива процеси да се проведат в Русия, докладчикът настоява други държави да прилагат универсална юрисдикция, за да съдят предполагаемите извършители на изтезания, извършени на територията на страната.