      неделя, 21.09.25
          Европа

          Доклад на ООН: Положението с правата на човека в Русия се е влошило драстично след инвазията в Украйна

          Снимка: БГНЕС
          Положението с правата на човека в Русия се е влошило драматично след началото на войната в Украйна, сочи нов доклад на специалния докладчик на ООН Мариана Катзарова, цитиран от АФП. Документът осъжда „ендемичните“ изтезания и дори участието на медицински специалисти в малтретирането на затворници.

          Систематичен натиск срещу критиците

          Катзарова подчертава, че Москва е предприела систематични репресии срещу своите критици още от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.

          „Ситуацията с правата на човека непрекъснато се влошава, което представлява сеизмичен спад,“ пише тя в доклада, който ще бъде представен пред Съвета по правата на човека.

          През последните три години и половина руските власти са засилили наказателните преследвания, дългосрочните лишавания от свобода, заплахите, изтезанията и малтретирането, за да потиснат опозицията срещу войната.

          Подчинени институции и пропаганда

          Докладът посочва, че официалната пропаганда в Русия преформулира легитимните прояви на човешки права като „екзистенциални заплахи“ и представя критиците като „врагове на държавата“.

          „Руските власти разградиха институционалната независимост, подчинявайки съдебната, законодателната и изпълнителната власт на пряк политически контрол. Това превърна обществените институции в инструменти за репресии и война,“ подчертава Катзарова.

          Изтезания и участие на медици

          Докладът осъжда широкоразпространената и систематична практика на изтезания от страна на полицията, силите за сигурност, пенитенциарната система и въоръжените сили.

          Особено тревожно е участието на медицински специалисти:

          „Независимо потвърдени свидетелства описват как медицински персонал е давал инструкции на надзиратели как да прилагат електрошокове, за да причинят по-силна болка,“ се казва в документа.

          Катзарова призовава Русия да съди всеки медицински служител, участвал или мълчаливо одобрил подобни практики.

          Призив за универсална юрисдикция

          В същото време, отчитайки малката вероятност такива процеси да се проведат в Русия, докладчикът настоява други държави да прилагат универсална юрисдикция, за да съдят предполагаемите извършители на изтезания, извършени на територията на страната.

