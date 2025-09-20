Доклад на ООН: Положението с правата на човека в Русия се е влошило драстично след инвазията в Украйна

Положението с правата на човека в Русия се е влошило драматично след началото на войната в Украйна, сочи нов доклад на специалния докладчик на ООН Мариана Катзарова, цитиран от АФП. Документът осъжда „ендемичните“ изтезания и дори участието на медицински специалисти в малтретирането на затворници.
Систематичен натиск срещу критиците
Катзарова подчертава, че Москва е предприела систематични репресии срещу своите критици още от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г.
През последните три години и половина руските власти са засилили наказателните преследвания, дългосрочните лишавания от свобода, заплахите, изтезанията и малтретирането, за да потиснат опозицията срещу войната.
Подчинени институции и пропаганда
Докладът посочва, че официалната пропаганда в Русия преформулира легитимните прояви на човешки права като „екзистенциални заплахи“ и представя критиците като „врагове на държавата“.
Изтезания и участие на медици
Докладът осъжда широкоразпространената и систематична практика на изтезания от страна на полицията, силите за сигурност, пенитенциарната система и въоръжените сили.
Особено тревожно е участието на медицински специалисти:
Катзарова призовава Русия да съди всеки медицински служител, участвал или мълчаливо одобрил подобни практики.
Призив за универсална юрисдикция
В същото време, отчитайки малката вероятност такива процеси да се проведат в Русия, докладчикът настоява други държави да прилагат универсална юрисдикция, за да съдят предполагаемите извършители на изтезания, извършени на територията на страната.
