НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 21.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Драма в Лига 1: Нант изтръгна точка срещу Рен в добавеното време

          0
          23
          Снимка: Maxppp - Jérôme Fouquet / PHOTOPQR / OUESTFRANCE
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Нант и Рен завършиха 2:2 в зрелищен мач от петия кръг на Лига 1.

          - Реклама -

          Гостите поведоха с два гола преднина – Людовик Блас откри от дузпа, а Естебан Лепол удвои.

          Домакините върнаха интригата в 64-ата минута чрез Жуниор Мванга. Последваха драматични заключителни минути: в 92-рата Матис Аблин пропусна дузпа, но само четири минути по-късно „златната“ резерва Юсеф Ел Араби донесе равенството и взриви трибуните.

          С този резултат Нант е 13-и с 4 точки, докато Рен заема шестото място с 8.

          В следващия кръг Рен приема Ланс, а Нант гостува на Тулуза.

          Нант и Рен завършиха 2:2 в зрелищен мач от петия кръг на Лига 1.

          - Реклама -

          Гостите поведоха с два гола преднина – Людовик Блас откри от дузпа, а Естебан Лепол удвои.

          Домакините върнаха интригата в 64-ата минута чрез Жуниор Мванга. Последваха драматични заключителни минути: в 92-рата Матис Аблин пропусна дузпа, но само четири минути по-късно „златната“ резерва Юсеф Ел Араби донесе равенството и взриви трибуните.

          С този резултат Нант е 13-и с 4 точки, докато Рен заема шестото място с 8.

          В следващия кръг Рен приема Ланс, а Нант гостува на Тулуза.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          ЦСКА 1948 разгроми Локомотив Пловдив с 4:0 и се изкачи на второ място

          Красимир Попов -
          Отборът на ЦСКА 1948 постигна впечатляваща победа в 9-ия кръг на Първа лига, разгромявайки Локомотив Пловдив с 4:0 на стадион „Витоша“ в Бистрица. Тимът...
          Футбол

          Първа лига: неделни битки за оцеляване и стабилност в 9-ия кръг

          Красимир Попов -
          Деветият кръг на Първа лига продължава в неделя, 21 септември, с два ключови мача. 17:45 ч. – Септември София – Ботев Пловдив На стадиона в квартал...
          Футбол

          Тони Тасев се завръща в групата на Славия за мача с Берое

          Красимир Попов -
          Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Берое. Добрата новина за „белите“ е завръщането на Тони Тасев, който пропусна последните три...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions