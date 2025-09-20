Драма в Лига 1: Нант изтръгна точка срещу Рен в добавеното време

Нант и Рен завършиха 2:2 в зрелищен мач от петия кръг на Лига 1.

Гостите поведоха с два гола преднина – Людовик Блас откри от дузпа, а Естебан Лепол удвои.

Домакините върнаха интригата в 64-ата минута чрез Жуниор Мванга. Последваха драматични заключителни минути: в 92-рата Матис Аблин пропусна дузпа, но само четири минути по-късно „златната“ резерва Юсеф Ел Араби донесе равенството и взриви трибуните.

С този резултат Нант е 13-и с 4 точки, докато Рен заема шестото място с 8.

В следващия кръг Рен приема Ланс, а Нант гостува на Тулуза.