Драмата в ЦСКА продължава: Душан Керкез настоява да си вземе всички заплати по договора

Старши треньорът на ЦСКА Душан Керкез настоява да получи дължимите му финансови възнаграждения до края на календарната година, за да разтрогне договора си с клуба. Това стана ясно след проведена среща с фенове на „армейците“ на клубната база в Панчарево.

До евентуалната раздяла с босненския специалист се стигна след поредния слаб мач на ЦСКА в четвъртък, когато столичният гранд отстъпи на Арда с 0:1 в Стара Загора. За осем изиграни срещи, „червените“ са с едва седем точки в актива.

След двубоя под Аязмото спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призова Керкез да подаде оставка. Впоследствие бившият наставник на Ботев Пд обеща пред фенове да хвърли оставка, но след това се отметна от решението си. Той е готов да си тръгне от „армейците“ след изплащане на дължимата неустойка.

Днес Керкез сподели пред „червените“ привърженици, че вече веднъж е подал оставка – преди два месеца, но тогава ръководството на ЦСКА не я е приело.

Засега от клуба запазват мълчание, но се очаква скоро да има решение по казуса, тъй като ЦСКА гостува на Ботев Враца в понеделник вечер. Варианти за заместник на Керкез са Валентин Илиев, който наскоро пое дубъла на „армейците“, и бившият футболист на столичани и настоящ наставник на Ботев Враца – Христо Янев.