Енергийният министър с първи коментар за кризата в „Дружба“

Столичният квартал „Дружба 2“ остава без парно и топла вода до края на годината, но правителството търси спешно решение за ускоряване на ремонтните дейности. Това съобщи енергийният министър Жечо Станков в ефира на NOVA.
Проблемът
По думите му, през последните две години голяма част от ремонтите, предписани от Министерството на енергетиката и заложени в Инвестиционната програма на „Топлофикация-София“, не са били изпълнявани. Именно това е довело до сегашната ситуация, в която десетки хиляди домакинства и над 120 сгради ще останат без отопление в началото на студените месеци.
Действия на правителството
Станков уточни, че вече е изпратил писмо до кмета на София и председателя на Столичния общински съвет, с настояване за спешни мерки.
От понеделник екип на Министерството на енергетиката ще бъде постоянно на място, за да следи изпълнението и да ускори процеса.
Министърът: „Недопустимо е ремонт да започва през отоплителния сезон“
Санкции и отговорност
На въпрос за евентуални санкции срещу дружеството, Станков обясни, че механизъм за наказания съществува, но реален ефект върху ощетените потребители няма да има.
