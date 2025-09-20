НА ЖИВО
      неделя, 21.09.25
          Енергийният министър с първи коментар за кризата в „Дружба"

          Снимка: dunavmost.com
          Столичният квартал „Дружба 2“ остава без парно и топла вода до края на годината, но правителството търси спешно решение за ускоряване на ремонтните дейности. Това съобщи енергийният министър Жечо Станков в ефира на NOVA.

          Проблемът

          По думите му, през последните две години голяма част от ремонтите, предписани от Министерството на енергетиката и заложени в Инвестиционната програма на „Топлофикация-София“, не са били изпълнявани. Именно това е довело до сегашната ситуация, в която десетки хиляди домакинства и над 120 сгради ще останат без отопление в началото на студените месеци.

          Действия на правителството

          Станков уточни, че вече е изпратил писмо до кмета на София и председателя на Столичния общински съвет, с настояване за спешни мерки.

          От понеделник екип на Министерството на енергетиката ще бъде постоянно на място, за да следи изпълнението и да ускори процеса.

          Министърът: „Недопустимо е ремонт да започва през отоплителния сезон“

          „Недопустимо е в този момент, в който наближава отоплителният сезон, да започват ремонти. Какъв е нормалният принцип на работа на една топлофикация? Докато върви отоплителният сезон, да бъдат поръчани и доставени всички елементи, за да може от 1 май до 1 октомври тези ремонтни работи да приключат. Не е нормално в началото на отоплителния сезон да започват дейности, които касаят десетки хиляди домакинства“, заяви министърът.

          Санкции и отговорност

          На въпрос за евентуални санкции срещу дружеството, Станков обясни, че механизъм за наказания съществува, но реален ефект върху ощетените потребители няма да има.

