Естония поиска спешни консултации в НАТО заради поредната провокация на Русия

Естония ще настоява за спешни консултации в рамките на НАТО заради нарушение на въздушното ѝ пространство от три руски изтребителя МиГ-31, заяви министър-председателят на страната.

„Такова нарушение е напълно недопустимо. Правителството на Естония реши да поиска консултации по член 4 от договора на НАТО“, написа премиерът Кристен Михал в платформата X.

Съгласно член 4, държава–член на Алианса може да свика спешни разговори, когато смята, че са застрашени нейната „териториална цялост, политическа независимост или сигурност“.