НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ганев: Още преди месеци протестите станаха социални

          0
          30
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          За радикализацията на протести трябват хора с такава нагласа, но основната причина е състоянието на обществото. Това коментира в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Възраждане“ Цончо Ганев.

          „Обществото и хората, които отиват някъде, за да изразят своето мнение, определят дали един протест ще мине под шапката на мирен и спокоен – със знамена, или ще има радикални действия“, каза Ганев.

          - Реклама -

          Той подчерта, че бедността, инфлацията и обезлюдяването извън София са драматични и често остават извън вниманието на управляващите.

          „Еничарският режим ще падне!“ – Костадинов организира национално шествие „Еничарският режим ще падне!“ – Костадинов организира национално шествие

          По думите му, протестът на ПП-ДБ в четвъртък е показал липса на обществена подкрепа, защото извън депутатите им почти никой не се е включил.

          Цончо Ганев припомни, че още преди месеци протестите срещу загубата на национален суверенитет са придобили социален характер:

          „В нито една друга държава, влязла в еврозоната, не е имало такова поголовно поскъпване на абсолютно всичко още преди самото влизане. Лихвите по заемите вече растат, защото реалната икономика е слаба, а не заради кредитния рейтинг или еврозоната. Обедняването е факт“, заяви той.

          За радикализацията на протести трябват хора с такава нагласа, но основната причина е състоянието на обществото. Това коментира в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Възраждане“ Цончо Ганев.

          „Обществото и хората, които отиват някъде, за да изразят своето мнение, определят дали един протест ще мине под шапката на мирен и спокоен – със знамена, или ще има радикални действия“, каза Ганев.

          - Реклама -

          Той подчерта, че бедността, инфлацията и обезлюдяването извън София са драматични и често остават извън вниманието на управляващите.

          „Еничарският режим ще падне!“ – Костадинов организира национално шествие „Еничарският режим ще падне!“ – Костадинов организира национално шествие

          По думите му, протестът на ПП-ДБ в четвъртък е показал липса на обществена подкрепа, защото извън депутатите им почти никой не се е включил.

          Цончо Ганев припомни, че още преди месеци протестите срещу загубата на национален суверенитет са придобили социален характер:

          „В нито една друга държава, влязла в еврозоната, не е имало такова поголовно поскъпване на абсолютно всичко още преди самото влизане. Лихвите по заемите вече растат, защото реалната икономика е слаба, а не заради кредитния рейтинг или еврозоната. Обедняването е факт“, заяви той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кирил Петков: Борисов и Пеевски са партньори, заради които днес…

          Никола Павлов -
          Бившият съпредседател на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков разкритикува остро лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало – Бойко Борисов и Делян Пеевски – в публикация...
          Инциденти

          От последните минути: Тежка верижна катастрофа на АМ „Струма“ (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Тежка верижна катастрофа е станала на автомагистрала „Струма“ в района на разклона за Мало Бучино. За инцидента съобщават очевидци в социалните мрежи. Произшествието е възникнало...
          Политика

          Адвокат: Негласуването ви прави правно и социално нищо

          Никола Павлов -
          Адвокатът по авторско право, търговски марки, патенти и дизайни Атанас Костов публикува в социалните мрежи обширен коментар за вредата от негласуването и отражението му...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions