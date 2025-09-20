Ганев: Още преди месеци протестите станаха социални

За радикализацията на протести трябват хора с такава нагласа, но основната причина е състоянието на обществото. Това коментира в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ заместник-председателят на Народното събрание и депутат от „Възраждане“ Цончо Ганев.

„Обществото и хората, които отиват някъде, за да изразят своето мнение, определят дали един протест ще мине под шапката на мирен и спокоен – със знамена, или ще има радикални действия", каза Ганев.

Той подчерта, че бедността, инфлацията и обезлюдяването извън София са драматични и често остават извън вниманието на управляващите.

По думите му, протестът на ПП-ДБ в четвъртък е показал липса на обществена подкрепа, защото извън депутатите им почти никой не се е включил.

Цончо Ганев припомни, че още преди месеци протестите срещу загубата на национален суверенитет са придобили социален характер: