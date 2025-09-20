Генов: Наказателна процедура срещу България няма

Фокусът на инициативата „Да изчистим България заедно“ тази година е текстилът, обявиха организаторите, а в акцията в Ловния парк в София се включи и министърът на околната среда и водите Манол Генов.
На въпрос дали страната е застрашена от наказателна процедура заради липса на организация по преработването на текстилни отпадъци, Генов отговори категорично: „Наказателна процедура по този поток отпадъци няма“.
100 000 тона текстил годишно
Според данните, в България годишно се изхвърлят около 100 000 тона битов текстил. Голямата цел е той да бъде събиран разделно, за да се превръща в суровина за кръговата икономика.
По-малко събрани отпадъци = по-чиста природа
Министърът призна, че инициативата носи и противоречиви емоции: „На този ден правим равносметка и ми става тъжно, когато започнем да се хвалим колко отпадъци сме събрали, защото това означава, че замърсяваме повече. Истинската гордост трябва да е в това да събираме по-малко“ – заяви Генов.
Той завърши с послание: „Когато пренебрегваме природата, тя винаги ни наказва“.
