      събота, 20.09.25
          Генов: Наказателна процедура срещу България няма

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Фокусът на инициативата „Да изчистим България заедно“ тази година е текстилът, обявиха организаторите, а в акцията в Ловния парк в София се включи и министърът на околната среда и водите Манол Генов.

          На въпрос дали страната е застрашена от наказателна процедура заради липса на организация по преработването на текстилни отпадъци, Генов отговори категорично: „Наказателна процедура по този поток отпадъци няма“.

          „Имаме вече наредба за организация на този вид събиране и чакаме европейската директива. След това имаме 20 месеца, за да адаптираме изцяло законодателството си“, подчерта министърът.

          100 000 тона текстил годишно

          Според данните, в България годишно се изхвърлят около 100 000 тона битов текстил. Голямата цел е той да бъде събиран разделно, за да се превръща в суровина за кръговата икономика.

          „Посланието е към младите хора – да събираме отпадъците разделно още в дома. Когато те се събират правилно, стават качествена суровина в кръговата икономика и така спестяваме огромно количество първични ресурси“, посочи Генов.

          По-малко събрани отпадъци = по-чиста природа

          Министърът призна, че инициативата носи и противоречиви емоции:
          „На този ден правим равносметка и ми става тъжно, когато започнем да се хвалим колко отпадъци сме събрали, защото това означава, че замърсяваме повече. Истинската гордост трябва да е в това да събираме по-малко“ – заяви Генов.

          Той завърши с послание: „Когато пренебрегваме природата, тя винаги ни наказва“.

          The article highlights the importance of textile recycling in Bulgaria, and its encouraging to see the government and volunteers taking action. However, the focus on quantity over reduction is a bit concerning.

