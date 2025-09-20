Голям пожар пламна в Асеновградско, може да бъдат изпратени доброволци

Пожар избухна в землището на асеновградското село Горнослав, след като се запалиха сухи треви.
Огънят се е разпространил на широк фронт, но няма непосредствена опасност за населеното място, съобщиха от противопожарната служба в Асеновград, цитирани от БНТ.
На терен работят огнеборци от Асеновград и Пловдив, като усилията им са насочени към това пламъците да не обхванат близкия горски масив. В гасенето се включват и горски служители.
От Община Асеновград заявиха, че при необходимост ще бъдат изпратени и доброволци от формирование „Асеневци“.
