Голям пожар пламна в Асеновградско, може да бъдат изпратени доброволци

Пожар избухна в землището на асеновградското село Горнослав, след като се запалиха сухи треви.

Огънят се е разпространил на широк фронт, но няма непосредствена опасност за населеното място, съобщиха от противопожарната служба в Асеновград, цитирани от БНТ.

На терен работят огнеборци от Асеновград и Пловдив, като усилията им са насочени към това пламъците да не обхванат близкия горски масив. В гасенето се включват и горски служители.

От Община Асеновград заявиха, че при необходимост ще бъдат изпратени и доброволци от формирование „Асеневци“.