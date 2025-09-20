НА ЖИВО
          Голям пожар пламна в Асеновградско, може да бъдат изпратени доброволци

          Снимка: БГНЕС АРХИВ
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пожар избухна в землището на асеновградското село Горнослав, след като се запалиха сухи треви.

          Огънят се е разпространил на широк фронт, но няма непосредствена опасност за населеното място, съобщиха от противопожарната служба в Асеновград, цитирани от БНТ.

          ОПАСНОСТ: Пластмасови контейнери и гуми пламнаха в Бургас (ВИДЕО) ОПАСНОСТ: Пластмасови контейнери и гуми пламнаха в Бургас (ВИДЕО)

          На терен работят огнеборци от Асеновград и Пловдив, като усилията им са насочени към това пламъците да не обхванат близкия горски масив. В гасенето се включват и горски служители.

          От Община Асеновград заявиха, че при необходимост ще бъдат изпратени и доброволци от формирование „Асеневци“.

          Инциденти

          Пожар край бившата рафинерия до село Дисевица, няма опасност за хората

          Красимир Попов -
          Пожар от сухи треви се е разпространил към изоставените утайници на територията на бивша рафинерия край село Дисевица, съобщи БНР. На място работят четири...
          Инциденти

          Пожарът между Горнослав и Долнослав е овладян

          Красимир Попов -
          Големият пожар, който избухна в землището между асеновградските села Горнослав и Долнослав, е напълно загасен, съобщи кореспондентът на БГНЕС. По-рано днес в района са се...
          Крими

          Обир като на филм в София: маскирани мъже задигнаха техника за над 200 000 лв.

          Красимир Попов -
          Маскирани мъже извършиха дръзък обир в магазин за техника в София, като за минути отмъкнаха стока за над 200 000 лева, съобщи bTV. Малко преди...

