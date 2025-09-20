Горски пожари обхванаха Галисия и Оренсе, евакуираха десетки жители

Пожарникари, подкрепени от войски, се бориха с два горски пожара в събота в северозападна Испания, подхранвани от сухи условия и високи температури.

В провинция Луго (Галисия) 82 бригади и 25 самолета с водни бомбардировки се бореха с пожар, избухнал в четвъртък, който досега е унищожил около 1400 хектара, съобщи регионалното правителство.

Междувременно 34 бригади и 17 самолета се бореха с отделен пожар в съседната провинция Оренсе, също пламнал в четвъртък, който е погълнал около 240 хектара. И двата пожара са класифицирани като „статус две“, което означава заплаха за застроените райони.

„Десетки хора бяха евакуирани през нощта в петък, въпреки че повечето оттогава са се върнали по домовете си,“ съобщават местните власти.

Пожарите пламнаха, когато Испания преживява по-топли от обичайното температури, като части от Галисия надхвърлят 30°C през последните дни. Очаква се температурите да паднат по-късно в събота, като се прогнозира дъжд, който ще подпомогне усилията срещу пожарите.

Западна и северозападна Испания, заедно със съседна Португалия, бяха засегнати от опустошителни горски пожари това лято. По четирима души загинаха в двете страни, като близо 330 000 хектара бяха изгорени в Испания и почти 250 000 хектара в Португалия само за няколко седмици, според Европейската информационна система за горски пожари.