НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Горски пожари обхванаха Галисия и Оренсе, евакуираха десетки жители

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Пожарникари, подкрепени от войски, се бориха с два горски пожара в събота в северозападна Испания, подхранвани от сухи условия и високи температури.

          - Реклама -

          В провинция Луго (Галисия) 82 бригади и 25 самолета с водни бомбардировки се бореха с пожар, избухнал в четвъртък, който досега е унищожил около 1400 хектара, съобщи регионалното правителство.

          Междувременно 34 бригади и 17 самолета се бореха с отделен пожар в съседната провинция Оренсе, също пламнал в четвъртък, който е погълнал около 240 хектара. И двата пожара са класифицирани като „статус две“, което означава заплаха за застроените райони.

          „Десетки хора бяха евакуирани през нощта в петък, въпреки че повечето оттогава са се върнали по домовете си,“ съобщават местните власти.

          Пожарите пламнаха, когато Испания преживява по-топли от обичайното температури, като части от Галисия надхвърлят 30°C през последните дни. Очаква се температурите да паднат по-късно в събота, като се прогнозира дъжд, който ще подпомогне усилията срещу пожарите.

          Западна и северозападна Испания, заедно със съседна Португалия, бяха засегнати от опустошителни горски пожари това лято. По четирима души загинаха в двете страни, като близо 330 000 хектара бяха изгорени в Испания и почти 250 000 хектара в Португалия само за няколко седмици, според Европейската информационна система за горски пожари.

          Пожарникари, подкрепени от войски, се бориха с два горски пожара в събота в северозападна Испания, подхранвани от сухи условия и високи температури.

          - Реклама -

          В провинция Луго (Галисия) 82 бригади и 25 самолета с водни бомбардировки се бореха с пожар, избухнал в четвъртък, който досега е унищожил около 1400 хектара, съобщи регионалното правителство.

          Междувременно 34 бригади и 17 самолета се бореха с отделен пожар в съседната провинция Оренсе, също пламнал в четвъртък, който е погълнал около 240 хектара. И двата пожара са класифицирани като „статус две“, което означава заплаха за застроените райони.

          „Десетки хора бяха евакуирани през нощта в петък, въпреки че повечето оттогава са се върнали по домовете си,“ съобщават местните власти.

          Пожарите пламнаха, когато Испания преживява по-топли от обичайното температури, като части от Галисия надхвърлят 30°C през последните дни. Очаква се температурите да паднат по-късно в събота, като се прогнозира дъжд, който ще подпомогне усилията срещу пожарите.

          Западна и северозападна Испания, заедно със съседна Португалия, бяха засегнати от опустошителни горски пожари това лято. По четирима души загинаха в двете страни, като близо 330 000 хектара бяха изгорени в Испания и почти 250 000 хектара в Португалия само за няколко седмици, според Европейската информационна система за горски пожари.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          За кратко евакуираха терминал 2 на летището в Дъблин

          Никола Павлов -
          Терминал 2 на летище Дъблин беше отворен отново за пътници, след като тази сутрин бе евакуиран заради сигнал за сигурността, съобщи операторът на летището...
          Общество

          Кибератаката срещу летищата: Засегната ли е България?

          Никола Павлов -
          Няма промени в разписанието на полетите на столичното летище „Васил Левски“ във връзка с кибератаката срещу няколко европейски летища. Това съобщиха за БТА от...
          Политика

          Кризата в Босна: Вицепрезидентът на Република Сръбска е поел поста на Додик?

          Никола Павлов -
          Вицепрезидентът на босненската Република Сръбска Давор Пранич, представител на хърватската общност, е подписал укази за обнародване на два закона, с което фактически е поел...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions