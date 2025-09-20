НА ЖИВО
          И Москва, и Киев твърдят: Има напредък по фронтовата линия

          Никола Павлов
          Москва съобщи, че силите ѝ са овладели село Березовое в Днепропетровска област и са нанесли успешни удари по украински военни цели. Това заяви днес руското Министерство на отбраната.

          От украинска страна обаче бе съобщено за масирани нощни атаки с ракети и дронове. По данни от Киев, Русия е изстреляла 40 ракети и 580 дрона, като при ударите са загинали трима души и десетки са ранени, включително в столицата.

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че армията на страната му продължава започналото преди два дни контранастъпление в Донецка област. По думите му украинските сили са напреднали с общо 330 квадратни километра, от които 160 вече са напълно освободени.

          Зеленски уточни, че Русия прехвърля нови сили към Покровск и Доброполье, но според него информацията, която стига до руските командири, „се различава от реалността“, защото офицери на средно ниво се страхуват да докладват истинската ситуация.

