И Москва, и Киев твърдят: Има напредък по фронтовата линия

Москва съобщи, че силите ѝ са овладели село Березовое в Днепропетровска област и са нанесли успешни удари по украински военни цели. Това заяви днес руското Министерство на отбраната.

От украинска страна обаче бе съобщено за масирани нощни атаки с ракети и дронове. По данни от Киев, Русия е изстреляла 40 ракети и 580 дрона, като при ударите са загинали трима души и десетки са ранени, включително в столицата.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че армията на страната му продължава започналото преди два дни контранастъпление в Донецка област. По думите му украинските сили са напреднали с общо 330 квадратни километра, от които 160 вече са напълно освободени.

Зеленски уточни, че Русия прехвърля нови сили към Покровск и Доброполье, но според него информацията, която стига до руските командири, „се различава от реалността“, защото офицери на средно ниво се страхуват да докладват истинската ситуация.