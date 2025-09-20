Йотова откри етнокултурен фестивал в Тараклия

Вицепрезидентът на България Илияна Йотова откри 24-ия етнокултурен фестивал „Единство чрез многообразие“ в молдовския град Тараклия. Събитието е част от официалната ѝ визита в Молдова.

„Фестивалът е от огромно значение за българската общност. Виждам, че с всяка изминала година той става все по-голям… Хубавото е, че тук се говори само на български език“, заяви Йотова в приветствието си.

Тя подчерта, че е радостно да вижда как и хора без български произход се опитват да проговорят на български и изтъкна ролята на филиала на Русенския университет в Тараклия за съхранението и развитието на езика и културата.

Европейска перспектива

Йотова обърна внимание, че съхраняването на идентичността и правата на етническите общности е една от най-големите ценности на ЕС.

„Там, където не се спазват човешките права, включително и на малцинствените общности, това вече не са границите на Европейския съюз.“

Тя благодари на властите в Молдова за ангажимента да съхранят компактността на региона Тараклия, където българите пазят езика и традициите си вече над два века.

Фестивал с богата програма

Фестивалът започна с дефиле на участници в национални носии и включва 30 етнокъщи, тематични зони и гастроалея с местни вкусове. Майстори и занаятчии представят текстил, керамика, козметика и украшения, а за децата и младежите са организирани творчески работилници.

На сцената ще се изявят близо 600 изпълнители от Молдова, Румъния, България и Украйна.

Фестивалът се организира от Районния съвет в Тараклия с подкрепата на Министерството на културата на Молдова, Агенцията за междуетнически отношения, Делегацията на ЕС в Молдова и български предприемачи.