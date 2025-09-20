НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Йотова откри етнокултурен фестивал в Тараклия

          0
          24
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Вицепрезидентът на България Илияна Йотова откри 24-ия етнокултурен фестивал „Единство чрез многообразие“ в молдовския град Тараклия. Събитието е част от официалната ѝ визита в Молдова.

          - Реклама -

          Фестивалът е от огромно значение за българската общност. Виждам, че с всяка изминала година той става все по-голям… Хубавото е, че тук се говори само на български език“, заяви Йотова в приветствието си.

          Тя подчерта, че е радостно да вижда как и хора без български произход се опитват да проговорят на български и изтъкна ролята на филиала на Русенския университет в Тараклия за съхранението и развитието на езика и културата.

          Йотова в Тараклия: България е навсякъде, където се чува българска реч и мислите са на български език Йотова в Тараклия: България е навсякъде, където се чува българска реч и мислите са на български език

          Европейска перспектива

          Йотова обърна внимание, че съхраняването на идентичността и правата на етническите общности е една от най-големите ценности на ЕС.

          Там, където не се спазват човешките права, включително и на малцинствените общности, това вече не са границите на Европейския съюз.

          Тя благодари на властите в Молдова за ангажимента да съхранят компактността на региона Тараклия, където българите пазят езика и традициите си вече над два века.

          Фестивал с богата програма

          Фестивалът започна с дефиле на участници в национални носии и включва 30 етнокъщи, тематични зони и гастроалея с местни вкусове. Майстори и занаятчии представят текстил, керамика, козметика и украшения, а за децата и младежите са организирани творчески работилници.

          На сцената ще се изявят близо 600 изпълнители от Молдова, Румъния, България и Украйна.

          Йотова в родното си училище: Едно място, което нищо в живота не може да изтрие Йотова в родното си училище: Едно място, което нищо в живота не може да изтрие

          Фестивалът се организира от Районния съвет в Тараклия с подкрепата на Министерството на културата на Молдова, Агенцията за междуетнически отношения, Делегацията на ЕС в Молдова и български предприемачи.

          Вицепрезидентът на България Илияна Йотова откри 24-ия етнокултурен фестивал „Единство чрез многообразие“ в молдовския град Тараклия. Събитието е част от официалната ѝ визита в Молдова.

          - Реклама -

          Фестивалът е от огромно значение за българската общност. Виждам, че с всяка изминала година той става все по-голям… Хубавото е, че тук се говори само на български език“, заяви Йотова в приветствието си.

          Тя подчерта, че е радостно да вижда как и хора без български произход се опитват да проговорят на български и изтъкна ролята на филиала на Русенския университет в Тараклия за съхранението и развитието на езика и културата.

          Йотова в Тараклия: България е навсякъде, където се чува българска реч и мислите са на български език Йотова в Тараклия: България е навсякъде, където се чува българска реч и мислите са на български език

          Европейска перспектива

          Йотова обърна внимание, че съхраняването на идентичността и правата на етническите общности е една от най-големите ценности на ЕС.

          Там, където не се спазват човешките права, включително и на малцинствените общности, това вече не са границите на Европейския съюз.

          Тя благодари на властите в Молдова за ангажимента да съхранят компактността на региона Тараклия, където българите пазят езика и традициите си вече над два века.

          Фестивал с богата програма

          Фестивалът започна с дефиле на участници в национални носии и включва 30 етнокъщи, тематични зони и гастроалея с местни вкусове. Майстори и занаятчии представят текстил, керамика, козметика и украшения, а за децата и младежите са организирани творчески работилници.

          На сцената ще се изявят близо 600 изпълнители от Молдова, Румъния, България и Украйна.

          Йотова в родното си училище: Едно място, което нищо в живота не може да изтрие Йотова в родното си училище: Едно място, което нищо в живота не може да изтрие

          Фестивалът се организира от Районния съвет в Тараклия с подкрепата на Министерството на културата на Молдова, Агенцията за междуетнически отношения, Делегацията на ЕС в Молдова и български предприемачи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кризата в Босна: Вицепрезидентът на Република Сръбска е поел поста на Додик?

          Никола Павлов -
          Вицепрезидентът на босненската Република Сръбска Давор Пранич, представител на хърватската общност, е подписал укази за обнародване на два закона, с което фактически е поел...
          Общество

          АД ПО ПЪТИЩАТА: Пълна блокада на изхода на София към „Хемус“

          Никола Павлов -
          Тежък трафик почти е блокирал изхода на София по „Ботевградско шосе“ преди включването към АМ „Хемус“. Движението в изпреварващата лява лента в посока Варна...
          Политика

          Асен Василев: Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов

          Никола Павлов -
          „Не смятам да влизам като арбитър между Пеевски и Борисов. Това много ясно ще покаже кой дърпа конците.“ Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions